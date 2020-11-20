Шоколад из Лиды, который год выдерживали в бочке, получил золото на международном конкурсе

Источник материала: Tut.by

Во Флоренции (правда, в этом году конкурс проходил в онлайн-режиме) состоялся международный конкурс шоколада The International Chocolate Awards. В нем принимают участие мастера со всего мира, которые производят небольшие партии ремесленного шоколада непосредственно из какао-бобов. Одну из золотых медалей получил лидский шоколад, который почти год созревал в бочке из-под виски. Он стал победителем в категории European bean-to-bar, а также получил еще и специальный приз жюри.





International Chocolate Awards — это независимый конкурс, главной задачей которого является поддержка небольших компаний и ремесленников, которые работают с шоколадом. Конкурс был основан в 2012 году и проводится группой независимых членов жюри из Великобритании, Италии и США, имеющих многолетний опыт дегустации и оценки шоколада. В число судей входят кондитеры, дегустаторы, журналисты, блогеры, сомелье и повара.

В конкурсе The International Chocolate Awards несколько номинаций. Призы присуждаются только тем работам, которые соответствуют требуемому и достаточно жесткому стандарту.

— Мы и ранее принимали участие в данном конкурсе, тогда наш шоколад получил три бронзы. В этом году мы опять решили принять участие в международных конкурсах со своим шоколадом и еще в начале этого года отправили его на конкурс. Отправили — и забыли, даты конкурса все время переносились. А тут все в стране завертелось. Но в итоге 3 октября прошла церемония награждения в категории European bean-to-bar, где наш шоколад получил золото, — рассказывает Елена Тихонович. — Представляете, мы обошли многих знаменитых европейских производителей шоколада! Впервые за всю историю белорусский шоколад получил такую высокую оценку на международной арене. Мы, конечно, были сильно удивлены.





Напомним, лидчане Елена Тихонович и Вадим Бочаров организовали в райцентре выпуск ремесленного шоколада — без добавок и консервантов. Производство начинается с отбора и обжарки какао-бобов и заканчивается упаковкой готового продукта по технологии Bean-to-bar.

Главное отличие ремесленного шоколада от «промышленного» — это то, что на больших предприятиях в мельницы загружают 100−500 кг какао-бобов и помол длится не более часа. В ремесленном производстве — маленькие объемы и долгое (двое-трое суток) перетирание продукта в меланжере. А еще ремесленный шоколад часто путают с аналогичным продуктом ручной работы. В этом случае шоколад делают из полуфабриката «шоколадная крупка».





— Наш шоколад-победитель называется «Доля ангела» и производится из какао-бобов Перу Мараньон, который почти 12 месяцев созревает в бочке из-под виски. Это лимитированная партия шоколада, которую мы выпускаем под Новый год, — рассказывает Елена.

Она говорит, что еще один их шоколад — «Индия Керала» — взял на международном конкурсе в этом году бронзовую медаль.

Кроме лидчан, в этом международном конкурсе из Беларуси не участвовал никто.

— Победа на конкурсе дает нам шанс выйти на европейский рынок, что для нашего небольшого производства — очень важно, — рассказывает Елена.

Шоколадная мастерская из райцентра переезжает через некоторое время в столицу.

— Нам очень жаль уезжать из Лиды, но, к сожалению, здесь мы не можем найти нормальное помещение. Все, что нам предлагают местные власти, не подходит: то очень дорогая аренда, то половина помещения затоплена водой, то где-то на окраине. Мы хотели быть позитивным примером того, что можно в маленьком городке организовать что-то интересное, но, увы, оказалось, что это на данном моменте невозможно, хоть мы и очень старались. Поэтому мы переезжаем в Минск, там хотим сделать и мастерскую, и кофейню, — говорит Вадим.