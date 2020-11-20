Арендаторов ЖК «Магистр» попросили подписать допсоглашение. И там есть новый интересный пункт

Источник материала: Tut.by

Жильцы квартала «Магистр» 19 ноября нашли в своих почтовых ящиках допсоглашения на аренду квартир. Местный житель Игорь прислал в редакцию фотографии документов: в них нашелся один интересный пункт. Судя по всему, он касается вывешивания БЧБ-флагов в окнах домов.

«На подписание дали срок до 27 ноября»

По словам жителя «Магистра», уведомления о новой форме договора и сами договоры закинули в почтовые ящики.

— На уведомлениях не стоят фамилии тех, к кому они обращены. Написано просто, чтобы подписали договор и принесли его вместе со всеми бумагами по списку в расчетно-кассовый центр № 6 по адресу: Никифорова, 12. Что будет, если не принесем? Пока непонятно, потому что на это нам дали неделю, до 27 ноября, — рассказывает Игорь



Уведомление о необходимости подписать допсоглашение. Фото предоставлено читателем TUT.BY

В уведомлении говорится, что новая форма типового договора найма арендного жилья утверждена постановлением № 391 Совета министров от 2 июля 2020 года (то есть еще до президентских выборов). Допсоглашения необходимо подписать «с целью приведения договора найма в соответствие с действующей редакцией».

Пункт в дополнительном соглашении, на который обратили внимание жильцы, звучит так:

«18. Дополнительные условия. Наниматель и проживающие совместно с ним граждане не вправе размещать в жилом помещении, а также на окнах, внутри балкона, лоджии и за их пределами, в местах общего пользования, на фасаде жилого дома любого рода рекламную, пропагандистскую и иную информацию, а также конструктивные элементы для ее крепления и размещения».

Отметим, в самом постановлении именно таких условий мы не нашли. В приложении к документу есть шаблоны типовых договоров, судя по ним, этот пункт может быть прописан по желанию.

Какую именно информацию и в какой форме в домах «Магистра» будут считать пропагандистской, не уточняется. Но жильцы предполагают: мера направлена против тех, кто вывешивает в окнах БЧБ-флаги.



Новый пункт в допсоглашении. Фото предоставлено читателем TUT.BY

Наш читатель также отметил, что в «Магистре» есть дом, в котором квартиры жильцы приобретали за свой счет. Однако подобное соглашение им тоже пришло:

— Весь «Магистр» пока это обсуждает, никто толком не ходил в расчетно-справочный центр — это же еще надо успеть все бумаги собрать. Но интересно, что бумага пришла от «Домэнергосервиса», хотя изначально договор заключали с администрацией Первомайского района. Сегодня кто-то сходил [в расчетно-справочный центр], и оказалось, что договоры перезаключили и теперь [главный] по нашим домам «Домэнергосервис». Об этом никто не знал.

Подписанное допсоглашение Игорь не относил: договор оформлен не на него, а на его жену.

«Домэнергосервис»: «Обрывается телефон — разъясняем по каждому вопросу»

В приемной директора государственного предприятия «Домэнергосервис», чье имя стоит на допсоглашении, нас направили в юридическую службу. Ее специалисты попросили написать официальный запрос, если нужна информация о причинах введения нового пункта в соглашения аренды.

Однако юристы пояснили момент, связанный с вопросом о том, кто заключает договоры с арендаторами:

— Вас немного дезинформировали. Мы не заключаем никакие допсоглашения, и, к сожалению, почему-то многие жильцы не знают, что «Домэнергосервис» — это и есть та организация, которая является собственником жилых помещений, в которых они проживают. Договоры найма раньше заключались с ЖРЭО, ЖРЭО переименовано в «Домэнергосервис» — это одна и та же организация. Во всех договорах, которые были заключены с 2014 по 2017 годы, указано УП ЖРЭО как наймодатель. Начиная с января 2018-го договоры подписывает государственное предприятие «Домэнергосервис». Это просто переименование, ничего другого не поменялось. Безусловно, администрация Первомайского района принимала решение о предоставлении жилья, но договоры найма заключаем мы.

Вчера и сегодня у нас обрывается телефон — по каждому вопросу, касающемуся нашего уведомления, мы все разъясняем. После этого вроде больше ни у кого вопросов не возникает.