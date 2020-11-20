Возле минской школы № 61 скорые - родители говорят о случаях отравления

Источник материала: Tut.by

Родители учащихся минской школы № 61 сообщают TUT.BY, что сразу многих учеников тошнит. Несколько десятков детей сидят в медпункте, приехала скорая помощь. Ситуация активно обсуждается в родительских чатах.





Школа № 61 находится в квартале «Маяк Минска».

— У меня двое детей, они оба учатся в шестом классе. Около 14.30 дочки позвонили, приехали забирать: тошнит! Пока помогаем дома. Там практически на каждой школьной скамейке сидели парни, которых рвало. На обед давали шаурму, — рассказал отец школьниц Александр.

Родители прислали в редакцию фотографии сегодняшнего обеда. Кроме того, они сбрасывают многочисленные снимки школьных коридоров со следами рвоты — мы решили не добавлять их в этот материал.

Говорят, что ситуация не коснулась учеников младших классов — у них другое меню.

— Сначала стало плохо шестиклассникам, в том числе моему ребенку, потом подключились дети из других классов. Своего ребенка мы забрали домой. Врач скорой помощи на госпитализации не настаивал, — рассказала одна из мам.



Фото: читатели TUT.BY

Собеседники отмечают, что лаваш детям дают на обед очень редко.

Мы связались с директором школы № 61 Ириной Цубиковой — услышав, что звонят журналисты, она положила трубку.

TUT.BY пытается прояснить ситуацию и обратился за комментарием в санитарные органы и Мингорисполком.