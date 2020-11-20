Вторые сутки журналист TUT.BY Катерина Борисевич в СИЗО КГБ. Разбираем статью, по которой она задержана

Источник материала: Tut.by

Вечером 19 ноября наша коллега Катерина Борисевич была задержана сотрудниками в штатском и масках, которые после обыска в квартире увезли ее в неизвестном направлении. Чуть позже Катерина сообщила дочери и коллегам, что она в СИЗО КГБ, 20 ноября состоится первый допрос. Как известно из сообщений Генпрокуратуры, возбуждено уголовное дело по факту разглашения врачебной тайны. Речь идет о состоянии погибшего Романа Бондаренко , Катерина была автором статьи, где указывалось, что в его крови не было алкоголя. С адвоката журналиста взяли подписку о неразглашении, поэтому подробностей уголовного дела мы не знаем. У нас даже нет информации о том, в каком статусе находится Катерина Борисевич.



Катерина Борисевич

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении врача больницы скорой медицинской помощи и иного лица ч. 3 ст. 178 УК (Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия).

— Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (TUT.BY), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Тем самым он разгласил врачебную тайну, при этом представил недостоверную информацию, — заявили в Генпрокуратуре. — Деяния названных лиц повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям.

В Генеральной прокуратуре не называли имена фигурантов дела, но заявили, что «подозреваемые задержаны». С адвоката Катерины взяли подписку о неразглашении. Информации о том, в каком статусе находится журналист, у нас нет.

Генеральная прокуратура вправе как направить дело для расследования в следственные органы (Следственный комитет или Комитет государственной безопасности), так и самостоятельно проводить предварительное следствие — «в целях обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела» (ст. 34 УПК).

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 178 УК — разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия (наказывается лишением свободы на срок до трех лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения). Вообще по факту разглашения врачебной тайны дело возбуждается по заявлению потерпевшего, поскольку это является делом частного обвинения (ч. 1 ст. 178 УК). Но если речь о наступлении тяжких последствий (ч. 3 ст. 178 УК), а именно такой формулировкой оперирует Генпрокуратура, то в этом случае это уже дело публичного обвинения, и правоохранительные органы, в том числе прокуратура, могут возбудить дело и без заявления потерпевшего, как и произошло в данном случае.

Что же такое «тяжкие последствия» относительно ст. 178 УК? В комментарии к Уголовному кодексу отмечается, что «под тяжкими последствиями понимаются, например, такие последствия, которые привели к увольнению лица с занимаемой должности, к разводу, самоубийству, заболеванию психической болезнью и т. п.». Как мы видим, перечисленные последствия имеют непосредственное отношение к лицу, о диагнозе которого узнала общественность. Что же о «тяжких последствиях» сообщает Генеральная прокуратура? «Деяния названных лиц (врача и сотрудника TUT.BY. — Прим. ред.) повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям».

Катерина Борисевич успела сообщить дочери и коллегам, что она задержана на 72 часа, это значит, что она пробудет в СИЗО КГБ как минимум до вечера воскресенья, 22 ноября.

Катерина более 10 лет работает журналистом, отмечена профессиональными наградами, специализируется на освещении правовых тем, она писала о многих резонансных уголовных делах.

Белорусская ассоциация журналистов требует немедленно освободить Катерину Борисевич. Обращаясь в первую очередь к Генеральной прокуратуре, БАЖ призывает сосредоточиться на поиске виновных в смерти Романа Бондаренко (дело расследует Генпрокуратура), а не преследовать журналиста, которая подготовила материал, и врача, который дал комментарий по социально важной теме, не нарушив права родственников погибшего.

Напомним, родственники Романа претензий СМИ и медперсоналу не высказывали, мать дала согласие на распространение информации о состоянии сына.