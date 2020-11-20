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Лукашенко о БЧБ-флагах: Мы уберем эту фашистскую символику из общества

20.11.2020 18:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лукашенко назвал себя интернациональным человеком и заявил, что очистит Минск от «фашистской символики». Фрагмент его выступления на "Гомсельмаше" приводит телеграм-канал «Пул Первого».


Фото: president.gov.by

— Что касается фашизма, ко мне это никак не приклеишь. Потому что я интернациональный человек. Вы же видите мою политику. Я всегда гордился тем, что у нас нет драки, противоречий между разными национальностями. А у нас под 100 национальностей живут. Я всегда гордился тем, что у нас межконфессиональный мир. Я всегда говорил, это мой лозунг предвыборный и в выборы: каждый должен найти свою дорогу к храму. Поэтому я не националист, а фашизм — это высшая форма национализма. Фашистом может быть ярый националист. Это не ко мне.

В качестве еще одного аргумента, что он не фашист, Лукашенко заявил, что не ходит под БЧБ-флагом.

— И открыто говорю, что это фашистская символика. Кто внес этот вопрос на референдум? Ваш покорный слуга. Когда у нас были бчб-шные флаги, которые у нас националисты продавили, я категорически против возражал. Ну, избрали, я стал президентом, мгновенно внес вам на референдум: решите — вот одна символика, вот вторая, — какую выберете, такая будет. Подавляющее большинство поддержало нынешнюю государственную символику. Какие ко мне вопросы? И потом, Лукашенко портретов под БЧБ-флагами не было, а фашистов — были.

Лукашенко заявил, что и подумать не мог, что театр имени Янки Купалы, «который был в годы войны увешан БЧБ-флагами, будет под этими флагами в этом году». И отметил, что не намерен терпеть «эту фашистскую символику в Минске».

— Мы уберем эту фашистскую символику из нашего общества. Сделаем это красиво и прежде всего разъясняя, вбивая в голову людям, что это нельзя делать.

В вопросе журналиста также говорилось о том, что оппоненты из воскресенья в воскресенье придумывают все новые и новые лозунги, при этом порой откровенно переходя черту.

— Нет революции без лозунгов. Если революция, то нужны лозунги. Но вы не заблуждайтесь. Я вам сколько раз говорил: у нас нет революции, потому что революционеров нет. Эти беглые, которые сбежали туда (за границу) и мутят через Telegram-каналы, они же живут там шикарно. А те, которые здесь ходят, это люди, которых я создал своими руками. И которые сегодня зарабатывают в 5−6 раз больше, чем на «Гомсельмаше». Пытались совершить мелкобуржуазную революцию. Они не революционеры. Потому что революционеры в свое время, те революции, которые я изучал, они шли на все. Они знали, что могут погибнуть, они в это верили.

 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко назвал себя интернациональным человеком и заявил, что очистит Минск от «фашистской символики».
 
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