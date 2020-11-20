За пение народных песен на улице в Могилеве судили сотрудницу драмтеатра. Она уже на свободе

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 20 ноября в суде Ленинского района рассматривали дело по обвинению руководителя литературно-драматургической части Могилевского драмтеатра. Ольгу Семченко милиция обвинила в несанкционированном пикете, которым посчитала пение народных песен на улице. Судья отправила дело на доработку, Ольгу освободили из-под стражи, пишет 6tv.by.





По материалам административного дела, которые рассматривает судья Оксана Ратникова, 15 ноября Семченко пела народные песни на улице Ленинской. Примерно в это же время на улице проходила мирная акция памяти погибшего в Минске художника Романа Бондаренко.

Участников акции — их было около 70 — разогнал ОМОН, посчитав собрание людей несанкционированным мероприятием. К незаконной акции приравняли и то, что Ольга стояла в стороне, отдельно от колонны людей, и пела народные песни.

На Семченко составили протокол по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (Повторное участие в несанкционированной акции), так как ранее могилевчанку уже дважды судили по «народной» статье. В первый раз ее арестовали на 7 суток, во второй раз оштрафовали на 10 базовых величин, или 270 рублей.

Перед этим третьим процессом Ольга провела в изоляторе трое суток. Ее задержали 17 ноября в Ленинский РОВД, куда она явилась по повестке.

Суд проходил по видеосвязи — Ольгу в суд из ИВС не доставили. Судья Ратникова отклонила ходатайство подсудимой о ведении процесса на белорусском языке. Во время заседания было просмотрено видео, на котором Семченко поет песни. Правда, его смогли увидеть лишь подсудимая, находившаяся в ИВС, судья, адвокат, секретарь. То, что никто другой видеть кадры с Семченко не мог, возмутило присутствовавшего в зале суда правозащитника Бориса Бухеля, который затем подал жалобу. Он обвинил судью в нарушении принципов открытости и гласности в судебном процессе.

Ольга Семченко не признала вину в инкриминируемом правонарушении, а также сам его факт совершения, хоть и согласилась, что пела песни на улице, где очень часто играет музыка. Адвокат могилевчанки нашла множество нестыковок в материалах дела.

В итоге судья Ратникова вернула дело в Ленинский РОВД на доработку. Ольгу Семченко освободили из-под стражи.