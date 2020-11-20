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Мужчина из Витебска получил 10 суток за то, что почтил память Романа Бондаренко

20.11.2020 18:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Витебска Максим Коржицкий 20 ноября получил 10 суток за участие в акциях памяти Романа Бондаренко, которые прошли в городе 13 и 15 ноября. Такое решение приняла судья Первомайского суда Витебска Вероника Борисова, сообщает «Віцебская вясна».


Судебное разбирательство по делу Максима Коржицкого проходило по скайпу в кабинете судьи. Мужчина три дня — с 17 ноября — находится в СИЗО, куда его отправили после задержания.

Милиция составила на Коржицкого два протокола по ч. 3 ст. 23.34 КоАП. Первый — за участие в «несанкционированном пикете» 13 ноября у мемориала воинам-интернационалистам «Боль» в Витебске. Второй — за участие в уличном шествии 15 ноября. Оба мероприятия проходили в память об умершем минчанине Романе Бондаренко.

Максим не признал вины в участии в пикетировании возле памятника «Боль». Заявил, что это вообще был не пикет.

— Я просто зажег свечу, чтобы почтить память человека, которого убили, — заявил в суде Максим Коржицкий.

— Вы знали его лично? — спросила судья.

— Нет, но этот случай очень сильно меня тронул, — ответил Коржицкий.

В качестве доказательства участия горожанина в шествии 15 ноября милиционеры представили оперативные видеозаписи. Максим Коржицкий не исключил, что человек, на котором сфокусировалась ​​камера милиции, это он.

Судья Вероника Борисова признала Максима Коржицкого виновным по двум эпизодам и наказала его 10 сутками административного ареста. Освободят его 27 ноября.

36-летний Максим Коржицкий работал актером в драматическом театре имени Якуба Коласа. После выборов его несколько раз привлекали к административной ответственности за нарушение ст. 23.34 КоАП. Его держали до суда под арестом, затем штрафовали. Задержание 17 ноября — третье по счету.

 
Теги: Витебск
 
 
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Милиция составила на Максима Коржицкого два протокола по ч. 3 ст. 23.34 КоАП. Первый - за участие в «несанкционированном пикете» 13 ноября у мемориала...
 
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