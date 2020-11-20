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Журналистка «Белсата» стала обвиняемой по уголовному делу о массовых беспорядках
20.11.2020 18:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Журналистке Екатерине Андреевой предъявлено обвинение по делу о массовых беспорядках. Об этом
Андреевой предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК РБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Девушке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца — до 20 января 2021 года. Екатерина не признает своей вины и полностью отказывается давать показания.
Сегодня ее должны перевести в СИЗО Жодино.
Также сегодня утром был произведен обыск по месту жительства Андреевой и ее родственников. Силовики ничего не конфисковали. Как отмечается в сообщении, «устройств и средств совершения преступления, предметов и документов, имеющих отношение к уголовному делу, не обнаружено».
Екатерина Андреева сейчас, напомним, отбывает
По данным Белорусской ассоциации журналистов, в стране с 9 августа были задержаны 363 журналиста. Двадцать репортеров сейчас находятся за решеткой.
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Девушке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца - до 20 января 2021 года. Екатерина не признает своей вины и полностью отказывается давать...
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