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Журналистка «Белсата» стала обвиняемой по уголовному делу о массовых беспорядках

20.11.2020 18:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Журналистке Екатерине Андреевой предъявлено обвинение по делу о массовых беспорядках. Об этом сообщает телеканал «Белсат».


Фото: «Белсат»

Андреевой предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК РБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Девушке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца — до 20 января 2021 года. Екатерина не признает своей вины и полностью отказывается давать показания.

Сегодня ее должны перевести в СИЗО Жодино.

Также сегодня утром был произведен обыск по месту жительства Андреевой и ее родственников. Силовики ничего не конфисковали. Как отмечается в сообщении, «устройств и средств совершения преступления, предметов и документов, имеющих отношение к уголовному делу, не обнаружено».

Екатерина Андреева сейчас, напомним, отбывает семь суток административного ареста. Журналистку задержали в воскресенье, 15 ноября, на «Площади перемен». По версии правоохранителей, она принимала участие в несанкционированной акции. Андреева рассказала в суде, что ее задерживали в квартире, куда выломали дверь и забежали около 10 спецназовцев. Суд признал ее виновной по статьям 23.34 (Участие в несанкционированном массовом мероприятии) и 23.4 (Неподчинение требованиям сотрудников милиции) КоАП.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, в стране с 9 августа были задержаны 363 журналиста. Двадцать репортеров сейчас находятся за решеткой.

 
 
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Девушке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца - до 20 января 2021 года. Екатерина не признает своей вины и полностью отказывается давать...
 
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