В минской школе - массовое отравление. Возбудили уголовное дело

Источник материала: Tut.by

В школе № 61, что в Первомайском районе Минска, — массовое отравление детей. По информации Мингорисполкома и Минздрава, за медпомощью обратились около 280 школьников, 16 из них — в больнице. Возбудили уголовное дело.





Родители минской школы № 61 на протяжении четверга сообщили, что у многих детей — симптомы отравления, рвота. Некоторые обратились в больницу . Собеседники в один голос говорят, что детям стало плохо после того, как попробовали шаурму.

Ближе к 19 вечера появилась официальная информация. Что говорят чиновники и СК?

Что говорит Мингорисполком?

В телеграм-канале «Минск.Официально» сообщили, что зафиксированы случаи отравления детей.

По оперативным данным за медицинской помощью обратилось уже около 280 школьников. По данным Мингорисполкома, в детскую инфекционную больницу госпитализировано восемь учеников с симптомами отравления.

После обеда дети стали обращаться за медицинской помощью. У них наблюдалась рвота, диарея. Им вызывали бригады скорой помощи. Пострадали в основном ребята 5−9 классов. Однако есть единичные случаи и среди тех, кто постарше.

— Госпитализация из школы понадобилась восьмерым школьникам, — рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. — Их состояние стабильное, жизни ничего не угрожает. Источник возможного заражения устанавливают в ходе эпидемиологического расследования врачи Минского городского центра гигиены.

— Видимых нарушений в работе пищеблока не выявлено. Были взяты пробы для лабораторных исследований. Предварительно, результат будут готовы завтра, — отмечают специалисты санслужбы.

Так выглядели скорые у школьного двора.

Что говорят в Миздраве?

На 18.45 в Минскую детскую инфекционную больницу госпитализированы 16 учеников минской школы № 61, сообщили в Минздраве. Еще одного ребенка родители забрали домой — после осмотра медиков в больнице и оказания первой помощи.

Детей осмотрели специалисты больницы вместне со специалистами кафедр детских инфекционных болезней БГМУ и БелМАПО.

Ситуация находится на контроле председателя Совета Республики Натальи Кочановой, вице-премьера Игоря Петришенко, и. о. министра здравоохранения Дмитрия Пиневича и мера Минска Владимира Кухарева. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего.

Что говорят в Следственном комитете?

По факту отравления школьников в Минске возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет.

Предварительно установлено, что все пострадавшие дети употребляли в пищу одно и то же блюдо.

Следственно-оперативной группой опрашиваются работники и ученики, проводятся первоначальные следственные действия. Изъяты ингредиенты, из которых готовилось блюдо, изучаются накладные поставщиков продуктов и технологическая документация.

Назначен ряд необходимых экспертных исследований, производство которых поручили специалистам ГКСЭ.

По данному факту возбуждили уголовное дело по части 1 статьи 336 (Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравления людей) Уголовного кодекса.