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В минской школе - массовое отравление. Возбудили уголовное дело
20.11.2020 19:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В школе № 61, что в Первомайском районе Минска, — массовое отравление детей. По информации Мингорисполкома и Минздрава, за медпомощью обратились около 280 школьников, 16 из них — в больнице. Возбудили уголовное дело.
Родители минской школы № 61 на протяжении четверга сообщили, что у многих детей — симптомы отравления, рвота. Некоторые обратились
Ближе к 19 вечера появилась официальная информация. Что говорят чиновники и СК?
Что говорит Мингорисполком?
В телеграм-канале «Минск.Официально» сообщили, что зафиксированы случаи отравления детей.
По оперативным данным за медицинской помощью обратилось уже около 280 школьников. По данным Мингорисполкома, в детскую инфекционную больницу госпитализировано восемь учеников с симптомами отравления.
После обеда дети стали обращаться за медицинской помощью. У них наблюдалась рвота, диарея. Им вызывали бригады скорой помощи. Пострадали в основном ребята 5−9 классов. Однако есть единичные случаи и среди тех, кто постарше.
— Госпитализация из школы понадобилась восьмерым школьникам, — рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. — Их состояние стабильное, жизни ничего не угрожает. Источник возможного заражения устанавливают в ходе эпидемиологического расследования врачи Минского городского центра гигиены.
— Видимых нарушений в работе пищеблока не выявлено. Были взяты пробы для лабораторных исследований. Предварительно, результат будут готовы завтра, — отмечают специалисты санслужбы.
Так выглядели скорые у школьного двора.
Что говорят в Миздраве?
На 18.45 в Минскую детскую инфекционную больницу госпитализированы 16 учеников минской школы № 61, сообщили в Минздраве. Еще одного ребенка родители забрали домой — после осмотра медиков в больнице и оказания первой помощи.
Детей осмотрели специалисты больницы вместне со специалистами кафедр детских инфекционных болезней БГМУ и БелМАПО.
Ситуация находится на контроле председателя Совета Республики Натальи Кочановой, вице-премьера Игоря Петришенко, и. о. министра здравоохранения Дмитрия Пиневича и мера Минска Владимира Кухарева. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего.
Что говорят в Следственном комитете?
По факту отравления школьников в Минске возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет.
Предварительно установлено, что все пострадавшие дети употребляли в пищу одно и то же блюдо.
Следственно-оперативной группой опрашиваются работники и ученики, проводятся первоначальные следственные действия. Изъяты ингредиенты, из которых готовилось блюдо, изучаются накладные поставщиков продуктов и технологическая документация.
Назначен ряд необходимых экспертных исследований, производство которых поручили специалистам ГКСЭ.
По данному факту возбуждили уголовное дело по части 1 статьи 336 (Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравления людей) Уголовного кодекса.
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В школе № 61, что в Первомайском районе Минска, - массовое отравление детей. По информации Мингорисполкома и Минздрава, за медпомощью обратились около 280...
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