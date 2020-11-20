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В Волковыске мужа и жену судят за августовскую потасовку с милиционером. Местные переживают за их дочь

20.11.2020 19:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Волковыске рассматривают уголовное дело о насилии в отношении сотрудника милиции. Дело было возбуждено в отношении Олега и Анастасии Фоминых по ст. 364 УК, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Их историю очень широко обсуждают в Волковыске. Местных волнует, что будет с дочерью обвиняемых, если им дадут реальные сроки. Но обо всем по порядку.


Фото: spring96.org

Начать рассматривать уголовное дело должны были 18 ноября. Тогда на судебное рассмотрение пришли около 50 человек, однако в зал пустили только 15.

Адвокат обвиняемого Олега Фомина ходатайствовал об отводе судьи, поэтому в суде был объявлен перерыв. В итоге по существу дело начали рассматривать 19 ноября.

Ходатайство суд, кстати, не удовлетворил.

По словам милиционера Вячеслава Иванова, 15 августа этого года, когда он уезжал на день рождения отца, Олег Фомин подошел к нему, назвал его фашистом, оскорбил и пообещал с ним физически разобраться. После ссоры началась драка. В какой-то момент к драке присоединилась жена Олега — Анастасия Фомина.

Иванов также заявил в суде о материальных претензиях к Олегу Фомину. Он хочет получить две тысячи рублей за моральный и физический ущерб.

Фомин своей вины не признает и считает, что Вячеслав сам затеял драку.


Олег, Анастасия и их дочь. Фото из соцсетей героев

Как рассказали TUT.BY знакомые семьи, конфликт начался еще 9 августа на одном из избирательных участков, около которого собрались люди, которые хотели увидеть бюллетени. Тогда был вызван наряд милиции, сотрудники провели беседу с местными жителями.

Олега задержали на главной площади районного центра 11 августа, он получил двое суток.

15 августа, когда и произошел конфликт, Ивановы отмечали юбилей у себя во дворе. В какой-то момент Вячеслав вышел на дорогу.

— Олег увидел его и стал кричать: «Как живется? Совесть не мучает?» Началась перебранка, и Олег перешел на сторону дома Иванова. Началась драка, у очевидцев есть видео, где видно, что Иванов начал первый. К потасовке подключились гости, которые были на юбилее. Туда же подбежали жены мужчин, Настю оттолкнули. Вскоре приехало несколько экипажей милиции. Забрали обоих. В итоге Иванов лег в больницу, нам не известно о том, что его там освидетельствовали на повреждения. А Олег, по его словам, был сильно избит в милиции. Он тоже оказался в больнице, состояние было тяжелое. Но, по версии обвинения, Олег тогда избил сотрудника МВД, — говорят знакомые семьи.

С августа Олег Фомин под стражей, его жена Анастасия — под подпиской о невыезде. У пары есть несовершеннолетняя дочь.

 
 
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В Волковыске рассматривают уголовное дело о насилии в отношении сотрудника милиции.
 
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