В Минске утром задержали уличных музыкантов, когда те играли «Перемен». Они получили сутки

Источник материала: Tut.by

Сегодня утром в переходе станции метро «Площадь Якуба Коласа» задержали уличных музыкантов. Двое из них — несовершеннолетние, их сразу отпустили. Остальных увезли на Окрестина, над некоторыми уже состоялся суд — дали 12 и 13 суток административного ареста.

— Когда я спустилась, услышала только последние удары в барабан — и все, они уже паковали свои инструменты. Милиция сопроводила их в бус. Причины я не слышала, но песни были безобидные. Они часто играли в этом переходе — раз или три в неделю, — рассказала нам очевидец задержания.

По словам друзей задержанных, в переходе выступало шесть человек — студенты музыкального колледжа имени Глинки. Компания играла песню «Перемен», после чего к ним подошли милиционеры и сказали, чтобы музыканты собирались — всех увезли в Советское РУВД.

Из РУВД отпустили двоих из музыкантов, так как они несовершеннолетние, еще двоих в этот же день судили и увезли в ЦИП на Окрестина, где еще двое — неизвестно.

Судья суда Советского района Минска Марина Федорова назначила наказание уличным музыкантам — 12 суток административного ареста Денису Вронскому, который играл на трубе и 13 суток Александру Шкирандо, он играл на ударной установке. Парням по 19 лет.

Их осудили за «участие в группе лиц в культурно-зрелищном массовом мероприятии в специально не предназначенном для этого месте без разрешения Мингорисполкома», сообщает телеграм-канал «Списки Задержанных».

По словам друзей, у музыкантов было разрешение от Мингорисполкома для выступления. Документ остался на руках у одного из задержанных.

Компанию музыкантов задерживали и раньше перед выборами, говорят друзья, когда они играли «неправильные» песни. Но тогда обходилось без суток, ребят отпускали, милиция просто изымала инструменты на неделю.