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Светлана Алексиевич заявила, что не вернется в страну, пока Лукашенко у власти
21.11.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Светлана Алексиевич не будет возвращаться в Беларусь, пока Александр Лукашенко остается у власти. Об этом она заявила в интервью журналу
— То, что он делает, — это катастрофа. С момента фальсификации выборов в августе были арестованы 27 тысяч человек: ученые, профессора, нормальные люди, рабочие, студенты. Это касается всех слоев населения. Лукашенко разрушает страну, — сказала Алексиевич.
Писательница также рассказала о результатах лечения в Берлине.
— Я страдаю невралгией тройничного нерва, болевой синдром проявляется на лице. Но я снова могу говорить, нерв успокоился. У меня все хорошо, — пояснила Алексиевич.
Ранее Светлана Алексиевич
— Власть уже предпринимала попытку арестовать меня. И она бы рано или поздно это сделала. Это безумное состояние, когда ты понимаешь, что тебя могут арестовать. Никто из нас еще недавно не мог в это поверить, — заявила писательница. При этом она сказала, что верит в то, что в некоторой степени ее защищает положение нобелевского лауреата.
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Писательница также рассказала о результатах лечения в Берлине.
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