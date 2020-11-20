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С отравлением госпитализировано 18 учащихся минской школы № 61
21.11.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 20 ноября. Количество госпитализированных с отравлением учащихся минской средней школы № 61 возросло с 16 до 18, следует из сообщения пресс-службы Минздрава.
По состоянию на 21.25 в больницу обратилось 20 детей, двое из них после осмотра и консультации отпущены домой. "Всех детей осмотрели специалисты больницы и кафедр детских инфекционных болезней БГМУ и БелМАПО. Сейчас консилиум специалистов все еще работает в больнице, оказывая медицинскую помощь нуждающимся", — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы Мингорисполкома, после обеда в школе у некоторых детей появилась рвота, диарея. "Им вызывали бригады скорой помощи. Пострадали в основном ребята 5—9-х классов. Однако есть единичные случаи и среди тех, кто постарше", — говорится в сообщении.
Заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран отметил, что источник возможного заражения детей устанавливают в ходе эпидемиологического расследования врачи Минского городского центра гигиены и эпидемиологии. Отмечается, что видимых нарушений в работе пищеблока не выявлено. Взяты пробы для лабораторных исследований. Результаты должны быть готовы завтра.
Школа расположена на улице Кирилла Туровского, 5, недалеко от станции метро "Восток".
БелаПАН.
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Минск, 20 ноября. Количество госпитализированных с отравлением учащихся минской средней школы № 61 возросло с 16 до 18, следует из сообщения пресс-службы Минздрава. По...
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