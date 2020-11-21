Отработка трассы: ГАИ предупредила тех, кто едет за город на выходные

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 ноя – Sputnik. В Госавтоинспекции МВД Беларуси водителей предупредили о массированной отработке трасс в Солигорском районе в выходные дни, дополнительный контроль введен также в других районах.

В профилактической отработке дорог примут участие сотрудники специального подразделения "Стрела", говорится в сообщении Госавтоинспекции Миноблисполкома.

В выходные дни регулярно отмечается рост аварийности на дорогах, в том числе, и из-за грубых нарушений ― пьянства за рулем, нарушения правил проезда переходов и беспечности пешеходов.

"Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, либо видите на проезжей части нетрезвых пешеходов, велосипедистов, сообщите в дежурную часть ГАИ по телефонам 229-04-44 или 102 (звонок бесплатный)", ― предложили в ГАИ.

Там также посоветовали водителям обратить внимание на техническое состояние автомобиляперед выездом, проверить масло, давление в шинах, наличие топлива в баке и прочие моменты, а во время вождения не забыть пристегнуться, контролировать скорость и дистанцию, а также стараться избегать лишних перестроений и опасных маневров с учетом нестабильной погоды.

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