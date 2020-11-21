В Бресте две пьяные женщины забросали яйцами автомобиль участкового

Источник материала: Tut.by

В Бресте составили протоколы за мелкое хулиганство на двух женщин, которые забросали яйцами автомобиль участкового, сообщает «Заря» .



Фото: Заря

35-летняя жительница Бреста и ее 32-летняя сестра ночью забросали яйцами машину соседа-участкового. Очевидцем произошедшего стал сам потерпевший, который случайно вышел в этот момент на балкон.

Участковый задержал женщин и отправил на медосвидетельствование. Экспертиза показала 2,4 и 1,06 промилле.

На задержанных составили протоколы за мелкое хулиганство и отправили в ИВС. Правовую оценку их действиям дадут следователи.