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В Бресте две пьяные женщины забросали яйцами автомобиль участкового

21.11.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте составили протоколы за мелкое хулиганство на двух женщин, которые забросали яйцами автомобиль участкового, сообщает «Заря».


Фото: Заря

35-летняя жительница Бреста и ее 32-летняя сестра ночью забросали яйцами машину соседа-участкового. Очевидцем произошедшего стал сам потерпевший, который случайно вышел в этот момент на балкон.

Участковый задержал женщин и отправил на медосвидетельствование. Экспертиза показала 2,4 и 1,06 промилле.

На задержанных составили протоколы за мелкое хулиганство и отправили в ИВС. Правовую оценку их действиям дадут следователи.

 
Теги: Брест
 
 
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