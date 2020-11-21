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В Бресте две пьяные женщины забросали яйцами автомобиль участкового
21.11.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте составили протоколы за мелкое хулиганство на двух женщин, которые забросали яйцами автомобиль участкового, сообщает
35-летняя жительница Бреста и ее 32-летняя сестра ночью забросали яйцами машину соседа-участкового. Очевидцем произошедшего стал сам потерпевший, который случайно вышел в этот момент на балкон.
Участковый задержал женщин и отправил на медосвидетельствование. Экспертиза показала 2,4 и 1,06 промилле.
На задержанных составили протоколы за мелкое хулиганство и отправили в ИВС. Правовую оценку их действиям дадут следователи.
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Их задержали и отправили в ИВС.
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