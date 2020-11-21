Что происходит в стране в субботу, 21 ноября

Источник материала: Tut.by

21 ноября — Всемирный день телевидения. Но по ТВ вы вряд ли узнаете обо всех событиях, происходящих в нашей стране. А мы — расскажем! Обо всем самом важном за вчера можно почитать ТУТ . Что будет происходит в стране и Минске в эту субботу — узнаете в нашем онлайне. Присоединяйтесь!



Фото: TUT.BY