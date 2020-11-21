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В Минске хотят переименовать остановку «Музычны тэатр». Людей просят проголосовать
21.11.2020 13:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Администрация Московского района столицы
Жителей района просят высказать свое мнение о переименовании нескольких остановочных пунктов «Музычны тэатр», которые расположены:
Переименовать остановки предлагают следующим образом: «Станцыя метро «Плошча Францішка Багушэвіча» — на белорусском языке и «Станция метро «Площадь Франтишка Богушевича» — на русском.
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Связано оно с вводом в эксплуатацию первой очереди третьей линии метрополитена.
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