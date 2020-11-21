В Минске хотят переименовать остановку «Музычны тэатр». Людей просят проголосовать

Источник материала: Tut.by

Администрация Московского района столицы опубликовала опрос по поводу переименования остановки «Музычны тэатр». Связано оно с вводом в эксплуатацию первой очереди третьей линии метрополитена .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Жителей района просят высказать свое мнение о переименовании нескольких остановочных пунктов «Музычны тэатр», которые расположены:

на пр-те Дзержинского за пл. Франтишка Богушевича в направлении пер. Розы Люксембург;

на ул. Клары Цеткин за пл. Франтишка Богушевича в направлении пл. Мясникова;

на ул. Немига за пл. Франтишка Богушевича в направлении ул. Городской Вал;

на ул. Клары Цеткин за пл. Франтишка Богушевича в направлении ул. Карла Либкнехта.

Переименовать остановки предлагают следующим образом: «Станцыя метро «Плошча Францішка Багушэвіча» — на белорусском языке и «Станция метро «Площадь Франтишка Богушевича» — на русском.