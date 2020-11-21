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В Минске хотят переименовать остановку «Музычны тэатр». Людей просят проголосовать

21.11.2020 13:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Администрация Московского района столицы опубликовала опрос по поводу переименования остановки «Музычны тэатр». Связано оно с вводом в эксплуатацию первой очереди третьей линии метрополитена.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Жителей района просят высказать свое мнение о переименовании нескольких остановочных пунктов «Музычны тэатр», которые расположены:

  • на пр-те Дзержинского за пл. Франтишка Богушевича в направлении пер. Розы Люксембург;
  • на ул. Клары Цеткин за пл. Франтишка Богушевича в направлении пл. Мясникова;
  • на ул. Немига за пл. Франтишка Богушевича в направлении ул. Городской Вал;
  • на ул. Клары Цеткин за пл. Франтишка Богушевича в направлении ул. Карла Либкнехта.

Переименовать остановки предлагают следующим образом: «Станцыя метро «Плошча Францішка Багушэвіча» — на белорусском языке и «Станция метро «Площадь Франтишка Богушевича» — на русском.

 
 
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Связано оно с вводом в эксплуатацию первой очереди третьей линии метрополитена.
 
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