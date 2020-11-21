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Ситуация на границе: около 1400 фур стоит в очередях на выезд в ЕС

21.11.2020 15:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 ноя - Sputnik. По данным Государственного пограничного комитета (ГПК), на границах с Евросоюзом в очередях стоят около 1400 грузовиков. 

© Photo : ГПК
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Больше всего машин находится на выезде в Литву. В пунктах пропуска "Каменный Лог" и "Котловка" стоят по 300 большегрузов. В "Бенякони" находится 180 машин, "Привалке" - 170.

На белорусско-латвийской границе ситуация немного лучше. Например, в пункте пропуска "Григоровщина" въезда в ЕС ожидают 110 фур, в "Урбанах" - более 220.

На польском направлении ситуация получше – всего около 90 авто. В пунктах пропуска "Брузги" ожидают 30 фур, в "Берестовице" - 20 машин, "Козловичи" – 40 большегрузов.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

Госпогранкомитет ранее отмечал, что проблемного вопроса в таком количестве ожидающих выезда фур нет. Там пояснили, что "грузовики не застряли и не стоят в заторе или пробке, а постоянно двигаются, с нашей стороны пункты пропуска постоянно работают и ритмично запускают автомобили для оформления".

Ранее в Гродненской таможне заявили, что литовской стороной систематически нарушаются договоренности о ритмичном приеме транспорта, что приводит к образованию очередей.

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Теги: Минск
 
 
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На литовском направлении "зависло" около тысячи большегрузов, больше всего - в пунктах пропуска "Каменный Лог" и "Котловка".
 
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