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Ситуация на границе: около 1400 фур стоит в очередях на выезд в ЕС
21.11.2020 15:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 ноя - Sputnik. По данным Государственного пограничного комитета (ГПК), на границах с Евросоюзом в очередях стоят около 1400 грузовиков.
© Photo : ГПК
Больше всего машин находится на выезде в Литву. В пунктах пропуска "Каменный Лог" и "Котловка" стоят по 300 большегрузов. В "Бенякони" находится 180 машин, "Привалке" - 170.
На белорусско-латвийской границе ситуация немного лучше. Например, в пункте пропуска "Григоровщина" въезда в ЕС ожидают 110 фур, в "Урбанах" - более 220.
На польском направлении ситуация получше – всего около 90 авто. В пунктах пропуска "Брузги" ожидают 30 фур, в "Берестовице" - 20 машин, "Козловичи" – 40 большегрузов.
Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном
Госпогранкомитет ранее отмечал, что проблемного вопроса в таком количестве ожидающих выезда фур нет. Там пояснили, что "грузовики не застряли и не стоят в заторе или пробке, а постоянно двигаются, с нашей стороны пункты пропуска постоянно работают и ритмично запускают автомобили для оформления".
Ранее в Гродненской таможне заявили, что литовской стороной систематически нарушаются договоренности о ритмичном приеме транспорта, что приводит к образованию очередей.
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На литовском направлении "зависло" около тысячи большегрузов, больше всего - в пунктах пропуска "Каменный Лог" и "Котловка".
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