После массового отравления в минской школе в больнице остаются девять детей

Источник материала: Tut.by

На 17.30 21 ноября в детской инфекционной больнице Минска остаются на лечении 9 учеников средней школы № 61, сообщает телеграм-канал Минздрава .



Фото: TUT.BY

Специалисты поликлиник контролируют здоровье еще 43 детей, в том числе и тех, которые после выписки находятся под наблюдением в домашних условиях. Состояние здоровья большинства маленьких пациентов уже не вызывает опасений, сообщает Минздрав.

Всего, по уточненным данным, 174 ученика средней школы № 61 обратились вчера за медицинской помощью.

Напомним, родители учеников минской школы № 61 на протяжении пятницы сообщали, что у многих детей — симптомы отравления, рвота . В Мингорисполкоме рассказали, что в школе зафиксированы случаи отравления детей, у них наблюдалась рвота, диарея. В школу вызывали бригады скорой помощи. Пострадали в основном ребята 5−9-х классов.

В следственном комитете заявили, что по факту отравления школьников в Минске возбуждено уголовное дело . Предварительно установлено, что все пострадавшие дети употребляли в пищу одно и то же блюдо.

Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего. Ситуация находится на контроле председателя Совета Республики Натальи Кочановой, вице-премьера Игоря Петришенко, и. о. министра здравоохранения Дмитрия Пиневича и мэра Минска Владимира Кухарева.