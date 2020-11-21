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После массового отравления в минской школе в больнице остаются девять детей

21.11.2020 18:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 17.30 21 ноября в детской инфекционной больнице Минска остаются на лечении 9 учеников средней школы № 61, сообщает телеграм-канал Минздрава.


Фото: TUT.BY

Специалисты поликлиник контролируют здоровье еще 43 детей, в том числе и тех, которые после выписки находятся под наблюдением в домашних условиях. Состояние здоровья большинства маленьких пациентов уже не вызывает опасений, сообщает Минздрав.

Всего, по уточненным данным, 174 ученика средней школы № 61 обратились вчера за медицинской помощью.

Напомним, родители учеников минской школы № 61 на протяжении пятницы сообщали, что у многих детей — симптомы отравления, рвота. В Мингорисполкоме рассказали, что в школе зафиксированы случаи отравления детей, у них наблюдалась рвота, диарея. В школу вызывали бригады скорой помощи. Пострадали в основном ребята 5−9-х классов.

В следственном комитете заявили, что по факту отравления школьников в Минске возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что все пострадавшие дети употребляли в пищу одно и то же блюдо.

Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего. Ситуация находится на контроле председателя Совета Республики Натальи Кочановой, вице-премьера Игоря Петришенко, и. о. министра здравоохранения Дмитрия Пиневича и мэра Минска Владимира Кухарева.

 
Теги: Минск
 
 
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На 17.30 21 ноября в детской инфекционной больнице Минска остаются на лечении 9 учеников средней школы № 61, сообщает телеграм-канал Минздрава.
 
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