«Хорошо, что автомат взял Лукашенко». В Минске прошел провластный концерт «Сохраним мирную Беларусь»

Источник материала: Tut.by

В Доме офицеров 21 ноября в 14 часов прошел провластный концерт «Сохраним мирную Беларусь». По словам организаторов, мероприятие проводили в поддержку Александра Лукашенко. Здесь активные сторонники Лукашенко исполняли авторские песни и читали монологи. Кто выступал и как прошел концерт — в материале TUT.BY.





У входа в Дом офицеров днем перед концертом мы заметили семь автозаков и один микроавтобус милиции. Возможно, организаторы опасались непрошенных гостей концерта «Сохраним мирную Беларусь». На входе сумки проверяла девушка с государственным флагом на плечах, рядом с ней дежурили два милиционера.

В зале перед началом концерта было, откровенно говоря, пустовато, хотя концерт бесплатный. Была надежда, что люди дойдут в процессе, но в итоге численность осталась неизменной: большая часть партера пустовала. Некоторые люди пришли с государственными флагами, шарфами с надписью «Беларусь», цветами.











Позняк в красном пиджаке справа

Сначала на сцену вышли Сергей Ковригин и Сергей Позняк — они постоянные участники провластных маршей, как правило, ведут колонну, Ковригин несет крест, Позняк — флаг. Мужчины представили зрителям документальный фильм, который смонтировала одна из постоянных участниц маршей.

Со сцены они рассказали, что первые дни после выборов их потрясли, и они решили выходить на улицу с государственной символикой, потому что их возмущало, что люди ходят с бело-красно-белыми флагами. А кресты и иконы на митинги берут с собой, потому что считают, что «Господь претерпел все скорби, и нам ничего другого не остается, кроме как брать с него пример».

— Не заходила ко мне в душу, в сердце, вся вот эта подача, которая транслировалась прозападными силами. Возмущение мое кипело. <…> Видя и помня историю нашей Украины, то, что было в 2014 году, организм сопротивлялся, не хотелось допустить этого же сценария, — рассказал Ковригин.

Авторские песни и камни в огород оппонентов





Первым приглашенным гостем на сцене был член Национальной паралимпийской сборной Беларуси Алексей Талай.

— Да, есть люди на той стороне, которые, может быть, не знают истории, которые немножечко наивны, они думают, что где-то там свет их демократии, добра и позитива. Примерно то же самое они транслировали всю историческую реальность — и в 1812 году и в 1941 году шли они воспитывать диких варваров. Но мы не варвары, — говорит Талай.

По его мнению, люди должны думать о том, что они могут дать стране, а не страна им. По его словам, оппоненты Лукашенко ходят по улице с «коктейлями Молотова», камнями и дубинами, а также эти люди — манипулируемые марионетки.













На сцене также выступили любители-музыканты, православный хор, жена священнослужителя матушка Иоанна, насельник Свято-Елисаветинского монастыря, у них за спиной транслировали видеоролики с видами страны «СБ. Беларусь сегодня» или видео с провластных митингов, а они исполняли авторские песни.

В какой-то момент ведущие гордо позвали из зала Демида Горбацевича — мужчину в майке с государственной символикой. Он участвует в автопробегах и в мероприятиях «Антивандал» — ходит срезать ленточки и закрашивать бело-красно-белые флаги.





Демид исполнил две песни на манер Высоцкого и на военную тематику, которые сам сочинил. В одной из песен были такие слова: «Какова вероятность, что тебя родила родина-мать, а не свора жулья».

Выступление на мове от полковника спецназа и «Слава богу, с автоматом вышел Лукашенко, а не мы»





В краповом берете, по форме и с гитарой на сцену вышел полковник внутренних войск МВД, командир бригады спецназа Андрей Дудкин. К зрителям он обращался на белорусском языке.

— Я беларус, бацькі мае беларусы, мае дзяды былі беларусы. Я ганаруся сваёй краінай. Кахаюць сваю любімую, але я люблю сваю жонку, люблю сваіх дзяцей і люблю сваю краіну. <…> Адзін малады хлопец спытаў мяне, стоя з таго боку, тожа наш — беларус: «Дзядзька, што ты можаш, кроме таго, як дзяржаць у руках зброю?». Ну малады чалавек, ен не ведае, што беларус можа і пець, і плясаць, і касіць, і сечы, і сеяць, усе можа чалавек, які па нацыянальнасці беларус.





Дудкин спел бодрую песню, которой ответил на вопрос спросившего его молодого человека «с той стороны». Коротко там было о том, как белорус любит жить, работать, наслаждаться компанией своей семьи и «гучна нашы сэрцы б’юцца і ад радасці смяюцца, і нясецца з наваколля воля, воля, воля», — спел командир спецназа.

После спецназовца на сцену вышел модный парень в белых рваных джинсах и с большим усами. Это Тимур Пряхин, вы могли видеть его в троице наиболее активных участников провластных маршей рядом с Позняком и Ковригиным.





— У нас было много разговоров о насилии, о том, что наши ребята, которые охраняют закон, охраняют наше спокойствие, работали очень жестко. Но знаете, если бы они так не работали, у нас, возможно, не было бы такого концерта. У нас была бы такая же вещь, как во многих странах мира, когда происходят государственные перевороты и начинается настоящее насилие. <…> Слава богу, с автоматом вышел Лукашенко, а не мы, — сказал Пряхин перед тем, как спеть свою поп-песню «Звездочка» про ребенка, потерявшего мать.

Жена офицера: «Непонятно, почему камни полетели в защитников родины»





Еще одно яркое выступление было у жены офицера Ксении Карташовой. Она исполнила песню якобы от лица омоновца, на фоне были кадры протестов. Перед этим женщина рассказала, что на силовиков оказывается «колоссальное давление». По ее словам, «эта психологическая война» не действует на них. Из зала ей стали кричать «спасибо» и «народ с вами».

— Когда в ОМОН полетели камни в августе (и иногда они летят до сих пор) — было непонятно, почему они полетели в защитников родины, почему эти камни летели в тех, кто выполняет свой долг, кто всеми силами, рискуя своими жизнями и здоровьем, защищает мир и порядок в стране. Они [бросавшие камни] сделали все, чтобы смешать с грязью милиционеров, — сказала жена офицера.

Карташова зачитала под тревожную музыку монолог, там была такая цитата: «Ты в цепи стал во имя доброты. „Где правда, — лихо спрашиваешь, — честность?“. А честно, когда взорваны мосты? Мне кажется, что просто неуместно». Также жена офицера попросила: «Не нужно нас на ленточки делить».

Концерт длился два часа, его закрывали дважды песней «За Беларусь!» с танцами в зале и на сцене.













После выступлений пенсионерок заинтересовал Андрей Дудкин, они восхищались его песней. Другие слушали игру на рояле одной из выступающих на концерте.