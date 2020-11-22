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В Пинском районе фермер заработал на яблоках 20 миллионов рублей

22.11.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

20 миллионов рублей заработало на яблоках за сезон фермерское хозяйство «Сад» из деревни Посеничи, сообщает Пинский райисполком.


Урожайность «Сада» в этом году составила 39 тонн яблок с гектара.

Всего в хозяйстве вырастили 1200 тонн фруктов. До 90% продукции ушло в Костромскую и Владимирскую области России.

 
 
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Всего в хозяйстве вырастили 1200 тонн фруктов.
 
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