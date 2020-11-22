В Пинском районе фермер заработал на яблоках 20 миллионов рублей

Источник материала: Tut.by

20 миллионов рублей заработало на яблоках за сезон фермерское хозяйство «Сад» из деревни Посеничи, сообщает Пинский райисполком .





Урожайность «Сада» в этом году составила 39 тонн яблок с гектара.

Всего в хозяйстве вырастили 1200 тонн фруктов. До 90% продукции ушло в Костромскую и Владимирскую области России.