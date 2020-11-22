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Воскресенье. Что происходит в стране 22 ноября
22.11.2020 10:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С утра колонна спецтехники въехала в Минск со стороны Уручья. Начинается очередное воскресенье. А мы начинаем онлайн. Следите вместе с нами, что происходит в стране в 106-й день протестов.
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С утра колонна спецтехники въехала в Минск со стороны Уручья. Начинается очередное воскресенье. А мы начинаем онлайн. Следите вместе с нами, что происходит в стране...
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