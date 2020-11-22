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В центре Минска сосредоточено большое количество спецтехники
22.11.2020 11:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 22 ноября. В центре Минска сосредоточена спецтехника. Около 9 утра в Минск со стороны микрорайона Уручье въехало несколько колонн специальной и военной техники.
Часть техники, в том числе бронетранспортеры, были замечены на столичной кольцевой автодороге. Она направлялась в сторону проспекта Победителей.
В районе площадей Независимости и Победы, которые с утра огорожены металлическими турникетами и патрулируются силовиками, сосредоточено большое количество спецтехники.
Тем временем, мобильный интернет вновь заработал.
Доступ в интернет начал пропадать около 9.50. Менее через полчаса доступ к сети вновь появился.
Интернет операторы связи отключают по воскресеньям во время акций, объясняя это "распоряжением уполномоченных государственных органов".
БелаПАН.
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Минск, 22 ноября. В центре Минска сосредоточена спецтехника. Около 9 утра в Минск со стороны микрорайона Уручье въехало несколько колонн специальной и военной...
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