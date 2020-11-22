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В Минске начал пропадать мобильный интернет
22.11.2020 11:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 22 ноября. В Минске, где сегодня планируется очередная воскресная акция сторонников перемен, начал пропадать мобильный интернет.
Доступ в сеть пропала около 9.50.
Интернет операторы связи отключают по воскресеньям во время акций, объясняя это "распоряжением уполномоченных государственных органов".
БелаПАН.
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Минск, 22 ноября. В Минске, где сегодня планируется очередная воскресная акция сторонников перемен, начал пропадать мобильный интернет. Доступ в сеть пропала около...
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