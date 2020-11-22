В Минске закрыты 10 станций метро

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 ноя - Sputnik. С 11:55 закрыты 10 станций минской подземки, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

Поезда следуют без остановки на станциях "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Купаловская", закрыты все станции третьей линии.

Как пояснили в пресс-службе Минского метрополитена, такое решение принято по соображениям безопасности. Там также принесли извинения за доставленные неудобства.

Позднее Минтранс сообщил, что с 11:55 временно отменены остановочные пункты по проспекту Независимости от улицы Я.Купалы до остановочного пункта "Институт Культуры " в обоих направлениях.

Метро регулярно закрывают во время массовых акций протеста. Ранее ряд Telegram-каналов призвал минчан выйти на очередной марш в воскресенье в 12:00.