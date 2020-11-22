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В Минске закрыты 10 станций метро

22.11.2020 12:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 ноя - Sputnik. С 11:55 закрыты 10 станций минской подземки, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

Поезда следуют без остановки на станциях "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Купаловская", закрыты все станции третьей линии.

Как пояснили в пресс-службе Минского метрополитена, такое решение принято по соображениям безопасности. Там также принесли извинения за доставленные неудобства.

Позднее Минтранс сообщил, что с 11:55 временно отменены остановочные пункты по проспекту Независимости от улицы Я.Купалы до остановочного пункта "Институт Культуры " в обоих направлениях.

Метро регулярно закрывают во время массовых акций протеста. Ранее ряд Telegram-каналов призвал минчан выйти на очередной марш в воскресенье в 12:00.

 
Теги: Минск
 
 
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Метро регулярно закрывают во время массовых акций протеста. Ранее ряд Telegram-каналов призвал минчан выйти на очередной марш в воскресенье в 12:00.
 
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