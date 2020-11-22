В Минске закрыты десять станций метро

Источник материала: Tut.by

На вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Немига, Купаловская, все станции третьей линии. Информация об этом появилась в телеграм-канале Минского метрополитена. Такое решение принято «в целях обеспечения безопасности пассажиров».

Поезда следуют без остановки на данных станциях. Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.

Тем временем в центр Минска стянуты спецтехника и автобусы с силовиками в связи с объявленной оппозицией воскресной акцией протеста.