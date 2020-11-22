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В Минске закрыты десять станций метро
22.11.2020 13:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Немига, Купаловская, все станции третьей линии. Информация об этом появилась в
Поезда следуют без остановки на данных станциях. Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.
Тем временем в центр Минска стянуты спецтехника и автобусы с силовиками в связи с объявленной оппозицией воскресной акцией протеста.
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Тем временем в центр Минска стянуты спецтехника и автобусы с силовиками в связи с объявленной оппозицией воскресной акцией протеста.
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