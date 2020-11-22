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Что происходит 22 ноября в Минске
22.11.2020 13:11 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси – 15-е протестное воскресенье, 106-й день протестов. Ожидается «Марш против фашизма».
Колонна спецтехники и машин с колючей проволокой замечена на Партизанском проспекте и на Ленинградской возле площади Независимости.
Спецтехника также у площади Бангалор, на улице Маяковского, проспекте Пушкина, направляется в центр со стороны Уручья. В колоннах – автозаки, водометы, бусы, скорые с темными окнами, тентованные грузовики, «Рубежи», водометы, машины с колючей проволокой.
Стела «Минск – город-герой» огорожена с самого утра. Металлические заграждения установлены на площади Октябрьской и Независимости.
Закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Немига, Купаловская и все станции третьей линии.
Мобильный интернет после кратковременного ограничения в 10 утра снова работает. Доступен у всех операторов: МТС, А1 и life:)
6 бронетранспортеров утромс со стороны Уручья направляются в центр. Фото читателей TUT.BY.
Спецтехника в парке Дружбы народов
Колонну спецтехники в Уручье встречает 40 граждан с красно-зелеными флагами.
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В Беларуси – 15-е протестное воскресенье, 106-й день протестов. Ожидается «Марш против фашизма». Колонна спецтехники и машин с колючей проволокой замечена на...
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