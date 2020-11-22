Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 ноя - Sputnik. Доступ к мобильному интернету в Минске ограничен.

Как сообщает мобильный оператор А1, пропускная способность мобильного интернета снижена по требованию госорганов.

"Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", – поясняет оператор.

В свою очередь оператор life:) сообщает, что доступ к мобильному интернету органичен из-за мер, принятых "уполномоченными государственными органами". Там выразили сожаление в связи с произошедшим и пообещали дополнительно сообщить о восстановлении корректного доступа.

Оператор МТС также уведомил, что доступ к интернету ограничен в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности".

Ранее стало известно о том, что в белорусской столице не работают 10 станций метро, а общественный транспорт не останавливается на центральном участке проспекта Независимости.

Мобильные операторы уже традиционно снижают скорость мобильного интернета по воскресеньям, когда проходят массовые акции протеста.