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Доступ к мобильному интернету в Минске ограничен

22.11.2020 13:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 ноя - Sputnik. Доступ к мобильному интернету в Минске ограничен.

Как сообщает мобильный оператор А1, пропускная способность мобильного интернета снижена по требованию госорганов. 

© CC0 / Pixabay / terimakasih0
Мобильные операторы рассказали, как будут компенсировать отключение интернета

"Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", – поясняет оператор.

В свою очередь оператор life:) сообщает, что доступ к мобильному интернету органичен из-за мер, принятых "уполномоченными государственными органами". Там выразили сожаление в связи с произошедшим и пообещали дополнительно сообщить о восстановлении корректного доступа.

Оператор МТС также уведомил, что доступ к интернету ограничен в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности".

Ранее стало известно о том, что в белорусской столице не работают 10 станций метро, а общественный транспорт не останавливается на центральном участке проспекта Независимости.

Мобильные операторы уже традиционно снижают скорость мобильного интернета по воскресеньям, когда проходят массовые акции протеста. 

 
Теги: Минск
 
 
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В белорусской столице не работают 10 станций метро, а общественный транспорт не останавливается на центральном участке проспекта Независимости.
 
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