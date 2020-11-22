|
Доступ к мобильному интернету в Минске ограничен
22.11.2020 13:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 ноя - Sputnik. Доступ к мобильному интернету в Минске ограничен.
Как сообщает мобильный оператор А1, пропускная способность мобильного интернета снижена по требованию госорганов.
©
"Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", – поясняет оператор.
В свою очередь оператор life:) сообщает, что доступ к мобильному интернету органичен из-за мер, принятых "уполномоченными государственными органами". Там выразили сожаление в связи с произошедшим и пообещали дополнительно сообщить о восстановлении корректного доступа.
Оператор МТС также уведомил, что доступ к интернету ограничен в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности".
Ранее стало известно о том, что в белорусской столице
Мобильные операторы уже традиционно снижают скорость мобильного интернета по воскресеньям, когда проходят массовые акции протеста.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В белорусской столице не работают 10 станций метро, а общественный транспорт не останавливается на центральном участке проспекта Независимости.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)