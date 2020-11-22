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После массового отравления в минской школе 8 детей остаются в больнице
22.11.2020 13:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В детской инфекционной больнице Минска остаются 8 детей, которые были госпитализированы в пятницу из средней школы № 61. Об этом
«Новых учащихся не поступало. Сегодня к выписке готовятся три ребенка», — говорится в сообщении.
Источник возможного заражения устанавливают (в ходе эпидемиологического расследования) врачи Минского городского центра гигиены. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего, отметили в Минздраве.
Напомним, родители учеников минской школы № 61 на протяжении пятницы сообщали, что у многих детей —
В следственном комитете заявили, что по факту отравления школьников в Минске
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Сегодня к выписке готовятся три ребенка.
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