После массового отравления в минской школе 8 детей остаются в больнице

Источник материала: Tut.by

В детской инфекционной больнице Минска остаются 8 детей, которые были госпитализированы в пятницу из средней школы № 61. Об этом сообщает 22 ноября пресс-служба Минздрава.

«Новых учащихся не поступало. Сегодня к выписке готовятся три ребенка», — говорится в сообщении.

Источник возможного заражения устанавливают (в ходе эпидемиологического расследования) врачи Минского городского центра гигиены. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего, отметили в Минздраве.

Напомним, родители учеников минской школы № 61 на протяжении пятницы сообщали, что у многих детей — симптомы отравления, рвота . В Мингорисполкоме рассказали, что в школе зафиксированы случаи отравления детей, у них наблюдалась рвота, диарея. В школу вызывали бригады скорой помощи. Пострадали в основном ребята 5−9-х классов. Всего 174 ученика обратились за медицинской помощью.

В следственном комитете заявили, что по факту отравления школьников в Минске возбуждено уголовное дело . Предварительно установлено, что все пострадавшие дети употребляли в пищу одно и то же блюдо.