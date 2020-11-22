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В Минске спилили знаменитую «Эйфелеву башню» - до этого ее выкрасили в БЧБ
22.11.2020 13:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В микрорайоне Восток в Минске спилили уменьшенную копию Эйфелевой башни. Металлическая конструкция стояла во дворе почти 15 лет.
На днях копию Эйфелевой башни кто-то выкрасил в белый и красные цвета. Утром в воскресенье макет спилили. Неизвестно, вернут ли его назад.
На месте была машина МЧС, погрузчик «Амкодор», а также мужчины в куртках с надписью «Ремавтодор Первомайского района».
Снесли и бетонную клумбу, стоявшую рядом с «Эйфелевой башней».
Собственная «Эйфелева башня» в микрорайне Восток была около 15 лет. Говорят, она
Вот так уменьшенная копия Эйфелевой башни в Минске выглядела совсем недавно — в июле 2020-го.
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В микрорайоне Восток в Минске спилили уменьшенную копию Эйфелевой башни. Металлическая конструкция стояла во дворе почти 15 лет.
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