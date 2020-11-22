В Минске спилили знаменитую «Эйфелеву башню» - до этого ее выкрасили в БЧБ

Источник материала: Tut.by

В микрорайоне Восток в Минске спилили уменьшенную копию Эйфелевой башни. Металлическая конструкция стояла во дворе почти 15 лет.



Фото: читатель TUT.BY

На днях копию Эйфелевой башни кто-то выкрасил в белый и красные цвета. Утром в воскресенье макет спилили. Неизвестно, вернут ли его назад.

На месте была машина МЧС, погрузчик «Амкодор», а также мужчины в куртках с надписью «Ремавтодор Первомайского района».

Снесли и бетонную клумбу, стоявшую рядом с «Эйфелевой башней».













Собственная «Эйфелева башня» в микрорайне Восток была около 15 лет. Говорят, она задумывалась как клумба для вертикального озеленения. Была интересной точкой для экскурсий по необычному Минску.

Вот так уменьшенная копия Эйфелевой башни в Минске выглядела совсем недавно — в июле 2020-го.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY