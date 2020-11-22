Источник материала: БелаПАН

Минск, 22 ноября. Возле метро "Каменная Горка" силовики применили спецсредства для разгона собравшихся на воскресную акцию жителей района.

На размещенных в телеграм-каналах видео слышны хлопки и виден дым. Очевидцы сообщат, что силовики использовали светошумовые боеприпасы.

Сразу после этого была закрыта станция метро "Каменная Горка".

Как сообщил телеграм-канал метрополитена, станция закрыта в 13.20 "в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход". Поезда следуют без остановки на данной станции.

В столичном районе Серебрянка нескольким сотням людей, которые шли от гипермаркета "Гиппо" на проспекте Рокоссовского к площади Ванеева, не дают пройти. Протестующие пытаются разговаривать с силовиками.

Большие колонны сформировались в столичных районах Малиновка и Уручье.

Сегодня в столице и других городах проходит очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш против фашизма. Это уже пятнадцатый марш после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Возле метро "Каменная Горка" силовики применили спецсредства для разгона жителей района Минск, 22 ноября. Возле метро "Каменная Горка" силовики применили спецсредства для разгона собравшихся на воскресную акцию жителей района. На размещенных в...

БелаПАН.