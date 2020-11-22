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Возле метро "Каменная Горка" силовики применили спецсредства для разгона жителей района

22.11.2020 14:39 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 22 ноября. Возле метро "Каменная Горка" силовики применили спецсредства для разгона собравшихся на воскресную акцию жителей района.

На размещенных в телеграм-каналах видео слышны хлопки и виден дым. Очевидцы сообщат, что силовики использовали светошумовые боеприпасы.

Сразу после этого была закрыта станция метро "Каменная Горка".

Как сообщил телеграм-канал метрополитена, станция закрыта в 13.20 "в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход". Поезда следуют без остановки на данной станции.

В столичном районе Серебрянка нескольким сотням людей, которые шли от гипермаркета "Гиппо" на проспекте Рокоссовского к площади Ванеева, не дают пройти. Протестующие пытаются разговаривать с силовиками.

Большие колонны сформировались в столичных районах Малиновка и Уручье.

Сегодня в столице и других городах проходит очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш против фашизма. Это уже пятнадцатый марш после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 ноября. Возле метро "Каменная Горка" силовики применили спецсредства для разгона собравшихся на воскресную акцию жителей района. На размещенных в...
 
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