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В разных районах Минска силовики задерживают участников воскресного марша
22.11.2020 14:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В разных районах Минска силовики задерживают участников воскресного марша.
По всему городу собрались сегодня группы и колонны протестующих. Участники протестов требуют отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.
Движению демонстрантов препятствуют силовики. Очевидцы сообщают о применении спецсредств для разгона протестующих.
Так, сообщается о задержании демонстрантов возле Национальной библиотеки и на Логойском тракте.
Очевидцы сообщают в соцсетях и телеграм-каналах о применении силовиками спецсредств не только возле метро «Каменная Горка», но и в Малиновке и Масюковщине (здесь были слышны выстрелы).
Возле метро «Каменная Горка» были, предположительно, использованы светошумовые боеприпасы. Сразу после этого была закрыта станция метро «Каменная Горка».
По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна», в Минске в воскресенье на несанкционированных акциях протеста задержано более 15 человек.
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По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна», в Минске в воскресенье на несанкционированных акциях протеста задержано более 10...
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