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В разных районах Минска силовики задерживают участников воскресного марша

22.11.2020 14:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В разных районах Минска силовики задерживают участников воскресного марша.


Фото: читатель TUT.BY

По всему городу собрались сегодня группы и колонны протестующих. Участники протестов требуют отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

Движению демонстрантов препятствуют силовики. Очевидцы сообщают о применении спецсредств для разгона протестующих.

Так, сообщается о задержании демонстрантов возле Национальной библиотеки и на Логойском тракте.

Очевидцы сообщают в соцсетях и телеграм-каналах о применении силовиками спецсредств не только возле метро «Каменная Горка», но и в Малиновке и Масюковщине (здесь были слышны выстрелы).

Возле метро «Каменная Горка» были, предположительно, использованы светошумовые боеприпасы. Сразу после этого была закрыта станция метро «Каменная Горка».

По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна», в Минске в воскресенье на несанкционированных акциях протеста задержано более 15 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна», в Минске в воскресенье на несанкционированных акциях протеста задержано более 10...
 
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В разных районах Минска силовики задерживают участников воскресного марша
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