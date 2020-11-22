Источник материала: БелаПАН

Минск, 22 ноября. В Минске вновь заработал мобильный интернет, наземный транспорт начал останавливаться на проспекте Независимости.

Как сообщалось, вслед за закрытием станций минского метро наземный общественный транспорт отменил остановки на значительном отрезке проспекта Независимости – от остановки "Институт Культуры" до улицы Янки Купалы в обоих направлениях.

Мобильный интернет работал с перебоями еще утром, а затем был отключен около полудня.

Сегодня в Беларуси проходит очередная воскресная акция сторонников перемен – Марш против фашизма. Это уже пятнадцатый марш после президентских выборов 9 августа.

Акция проходит в новом формате – люди собрались в группы и колонны в своих дворах и районах. Сообщения и фотосвидетельства о группах и колоннах людей поступают из большинства районов столицы, в числе которых Уручье, Малиновка, Сухарево, Каменная Горка, Чижовка, Грушевка, Зеленый Луг, Серебрянка, Лебяжий, Боровляны и другие.

Силовики, по данным правозащитников, задержали на этот час около 100 человек. Список их имен и фамилий публикует spring96.org . В основном это жители столицы. Также в числе задержанных жители Гродно, Заславля, Новополоцка и Пинска (по одному задержанному в каждом из городов).

Очевидцы сообщали в соцсетях и телеграм-каналах о применении силовиками спецсредств возле метро "Каменная Горка", в Малиновке, Масюковщине (здесь были слышны выстрелы).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске вновь заработал мобильный интернет, наземный транспорт начал останавливаться на проспекте Независимости Минск, 22 ноября. В Минске вновь заработал мобильный интернет, наземный транспорт начал останавливаться на проспекте Независимости. Как сообщалось, вслед за...

БелаПАН.