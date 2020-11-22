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В Минске вновь заработал мобильный интернет, наземный транспорт начал останавливаться на проспекте Независимости

22.11.2020 16:19 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

 

Минск, 22 ноября. В Минске вновь заработал мобильный интернет, наземный транспорт начал останавливаться на проспекте Независимости.

Как сообщалось, вслед за закрытием станций минского метро наземный общественный транспорт отменил остановки на значительном отрезке проспекта Независимости – от остановки "Институт Культуры" до улицы Янки Купалы в обоих направлениях.

Мобильный интернет работал с перебоями еще утром, а затем был отключен около полудня.

Сегодня в Беларуси проходит очередная воскресная акция сторонников перемен – Марш против фашизма. Это уже пятнадцатый марш после президентских выборов 9 августа.

Акция проходит в новом формате – люди собрались в группы и колонны в своих дворах и районах. Сообщения и фотосвидетельства о группах и колоннах людей поступают из большинства районов столицы, в числе которых Уручье, Малиновка, Сухарево, Каменная Горка, Чижовка, Грушевка, Зеленый Луг, Серебрянка, Лебяжий, Боровляны и другие.

Силовики, по данным правозащитников, задержали на этот час около 100 человек. Список их имен и фамилий публикует spring96.org. В основном это жители столицы. Также в числе задержанных жители Гродно, Заславля, Новополоцка и Пинска (по одному задержанному в каждом из городов).

Очевидцы сообщали в соцсетях и телеграм-каналах о применении силовиками спецсредств возле метро "Каменная Горка", в Малиновке, Масюковщине (здесь были слышны выстрелы).


БелаПАН.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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  Минск, 22 ноября. В Минске вновь заработал мобильный интернет, наземный транспорт начал останавливаться на проспекте Независимости. Как сообщалось, вслед за...
 
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