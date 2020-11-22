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Силовики продолжают задерживать участников воскресного Марша против фашизма
22.11.2020 16:19 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 22 ноября. Силовики продолжают задерживать участников воскресного Марша против фашизма.
В списке задержанных
Сегодня в Беларуси проходит очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш против фашизма. Это уже пятнадцатый марш после президентских выборов 9 августа.
Акция проходит в новом формате — на этот раз люди собирались в группы и колонны непосредственно в своих дворах и районах. Сообщения и фотосвидетельства о группах и колоннах людей поступали из большинства районов столицы, в числе которых Уручье, Малиновка, Сухарево, Каменная Горка, Чижовка, Грушевка, Зеленый Луг, Серебрянка, Лебяжий, Боровляны и другие.
Очевидцы сообщают о задержании демонстрантов возле Национальной библиотеки, на Логойском Тракте, на площади Ванеева, улице Максима Танка, а также в районе метро "Спортивная".
Силовики разогнали колонну людей в Малиновке и группу протестующих в парке Павлова.
Также ГАИ перекрыла отрезки улиц Притыцкого, Богдановича (в сторону Немиги), проспекта Независимости, на который вышла колонна людей с улицы Калиновского.
Очевидцы сообщают в соцсетях и телеграм-каналах о применении силовиками спецсредств возле метро "Каменная Горка", в Малиновке, Масюковщине (здесь были слышны выстрелы).
В Минске в течение нескольких часов поэтапно были закрыты 12 станций метро: "Петровщина", "Каменная Горка", "Площадь Ленина", "Площадь Победы", "Октябрьская", "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Купаловская", "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича", "Юбилейная площадь".
Также в Минске отключен мобильный интернет.
Около 9 утра в столицу со стороны микрорайона Уручье въехало несколько колонн специальной и военной техники. Часть техники, в том числе бронетранспортеры, были замечены на столичной кольцевой автодороге. Она направлялась в сторону проспекта Победителей.
БелаПАН.
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Минск, 22 ноября. Силовики продолжают задерживать участников воскресного Марша против фашизма. В списке задержанных spring96.org на этот час 78 человек, в основном...
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