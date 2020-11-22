Более 1000 фур находятся в ожидании выезда из Беларуси в Литву

Источник материала: Tut.by

Более 1700 грузовиков ожидает выезда в Литву, Латвию и Польшу. Об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета Беларуси на 15.30 воскресенья 22 ноября.

Наибольшие проблемы у водителей, которые направляются в сторону Литвы: в «Каменном Логе» стоит более 420 фур, в «Котловке» — 290, в «Беняконях» — 230, в «Привалках» — 200.

За две предыдущие ночные смены до минимальной нормы Литвой не принято более 300 грузовиков. Сегодня в течение дня в литовских программных продуктах контролирующих служб происходят сбои, отметили в Гродненской региональной таможне.

На белорусско-латвийской границе выезда ждут около 500 грузовиков. В Польшу хотят въехать около 200 фур.