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Минское метро возобновило работу в штатном режиме
22.11.2020 17:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 ноя – Sputnik. Минский метрополитен восстановил работу в штатном режиме, сообщила пресс-служба подземки.
Утром в воскресенье 22 ноября поезда
"В 16:10 все станции метро открыты для пассажиров. Метрополитен работает в штатном режиме", – сказали в метрополитене.
Там также принесли извинения горожанам и гостям столицы за причиненные временные неудобства.
По воскресеньям в Минске традиционно закрывают различные станции метрополитена – в зависимости от того, где в городе проходят протестные акции. Кроме того, в последний день недели вот уже более двух месяцев в столице не работает мобильный интернет.
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По воскресеньям в Минске традиционно закрывают станции метрополитена – в зависимости от того, где в городе проходят протестные акции.
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