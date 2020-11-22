Минское метро возобновило работу в штатном режиме

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 ноя – Sputnik. Минский метрополитен восстановил работу в штатном режиме, сообщила пресс-служба подземки.

Утром в воскресенье 22 ноября поезда следовали без остановок на станциях "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Купаловская", "Петровщина" были закрыты все станции третьей линии.

"В 16:10 все станции метро открыты для пассажиров. Метрополитен работает в штатном режиме", – сказали в метрополитене.

Там также принесли извинения горожанам и гостям столицы за причиненные временные неудобства.

По воскресеньям в Минске традиционно закрывают различные станции метрополитена – в зависимости от того, где в городе проходят протестные акции. Кроме того, в последний день недели вот уже более двух месяцев в столице не работает мобильный интернет.