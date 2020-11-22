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В МВД Беларуси подтвердили применение в Минске спецсредств в отношении протестующих

22.11.2020 17:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить спецсредства в отношении граждан, которые нарушали общественный прядок в Минске и оказывали сопротивление сотрудникам правопорядка. Об этом заявила ТАСС в воскресенье пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

«Группы людей в Минске нарушали общественный порядок, выходили на проезжую часть, блокировав движение автотранспорта. Граждане неоднократно предупреждались о недопустимости нарушения общественного порядка. При задержании некоторые из них оказывали сопротивление сотрудникам милиции, в отношении них были применены в спецсредства», — отметила официальный представитель МВД республики.

Чемоданова также констатировала снижение протестной активности по стране. «Следует отметить, что число участников несанкционированных мероприятий постепенно снижается. На территории страны, за исключением Минска, несанкционированные массовые мероприятия как таковые по состоянию на 16.00 не отмечались», — сказала она.

По данным белорусских правозащитников, к настоящему времени известно о задержании более 100 человек, почти все были взяты под стражу в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Чемоданова также констатировала снижение протестной активности по стране.
 
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