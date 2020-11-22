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Что происходит 22 ноября в Минске

22.11.2020 17:31 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси – 15-е протестное воскресенье, 106-й день протестов. Ожидается «Марш против фашизма».

Колонна спецтехники и машин с колючей проволокой замечена на Партизанском проспекте и на Ленинградской возле площади Независимости. 

Спецтехника также у площади Бангалор, на улице Маяковского, проспекте Пушкина, направляется в центр со стороны Уручья. В колоннах – автозаки, водометы, бусы, скорые с темными окнами, тентованные грузовики, «Рубежи», водометы, машины с колючей проволокой.

Стела «Минск – город-герой» огорожена с самого утра. Металлические заграждения установлены на площади Октябрьской и Независимости.

Закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Немига, Купаловская и все станции третьей линии.

Мобильный интернет после кратковременного ограничения в 10 утра снова работает. Доступен у всех операторов: МТС, А1 и life:). Он отключился примерно в 12-35.

6 бронетранспортеров утромс со стороны Уручья направляются в центр. Фото читателей TUT.BY.

Спецтехника в парке Дружбы народов

Колонну спецтехники в Уручье встречает 40 граждан с красно-зелеными флагами.

Основное на 16-30

Десятки тысяч людей вышли на акции протеста в сотнях локаций Минска. Примерно в десятке кварталов количество демонстрантов превышало тысячу. Акции протеста прошли также в областных центрах и других городах.

Количество задержанных измеряется сотнями. Это значит, что общая цифра задержанных за время протестов сегодня превысила 30 тысяч человек.

В отличие от прошлых выходных, демонстранты собирались не в центре столицы, а в своих дворах и кварталах. Это новая тактика.

По состоянию на 16.50 известно как минимум о 134 задержанных, сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна». Задержания прошли в основном в Минске, а также Боровлянах, Пинске, Новополоцке, Заславле, Гродно, Ляховичах.

По сообщению официального представителя МВД Беларуси Ольги Чемодановой, на несанкционированных акциях протеста в Минске 22 ноября использовались спецсредства.

«При задержании лиц, которые нарушали общественный порядок и оказывали сопротивление сотрудникам милиции, были применены в Минске, в частности, спецсредства», - сказала Чемоданова.

Она уточнила, что в столице собирались группы людей, которые «нарушали общественный порядок, выходили на проезжую часть, блокировали движение транспорта».

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Беларуси – 15-е протестное воскресенье, 106-й день протестов. Ожидается «Марш против фашизма». Колонна спецтехники и машин с колючей проволокой замечена на...
 
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