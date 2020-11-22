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В Бресте прошел марш микрорайона, а в Жабинке ловили бчб-кораблик. Хроника протестного воскресенья в регионе

22.11.2020 18:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте очередное протестное воскресенье прошло с цепями солидарности и маршем микрорайонов, в Барановичах силовики так и не дали людям собрать в колонну, а в Жабинке спасатели и милиция «эвакуировали» из пруда кораблик с бело-красно-белым флагом.


Фото: Скрин-шот видео

22 ноября центром протеста стала не улица Советская, где люди собирались почти каждое воскресенье, а микрорайоны. На Ковалевке люди прошли по Волгоградской с бело-красно-белыми флагами и плакатом «Калі не устанем, то ўсе сядзем», скандируя «Я выхожу».

Видео: Телеграм-канал Khliabets

Открыть/скачать оригинал видео (2.52 МБ)

Колонна дошла до улицы Сябровской и выстроилась вдоль дороги. Люди постояли некоторое время и ушли. Позже цепь солидарности выстроилась на улице 28 Июля. Кроме того читатели заметили одиночный пикет с бело-красно-белым флагом на мосту по бульвару Шевченко.

Тем временем по Советской, которую патрулировали милиционеры, гуляли небольшие группы демонстрантов без символики и лозунгов. В колонну они так и не собрались.

Недалеко от перекрестка с улицей Гоголя силовики остановили 63-летнюю Елену Гнаук с сыном. Их доставили в райотдел милиции и через несколько часов отпустили.

Елену Петровну неоднократно судили за участие в протестных акциях. Последний раз ее задерживали в прошлое воскресенье. До суда она находилась в изоляторе временного содержания Ленинского РОВД. 17 ноября рассмотрение ее административного дела перенесли до 26 ноября, а Гнаук повторно задержали. На свободу она вышла 20 ноября.


Задержание клиентов фастфуда в Барановичах. Фото: Ирина Комик

В Барановичах демонстранты начали собираться в центре города около 12.00, сообщает Intex-press. Через час возле магазина «Весна» задержали четверых горожан. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов не раз предупреждали их о том, что «если вы в четвертый раз пройдете здесь — будете задержаны». На четвертый раз их и задержали.

В колонну демонстранты не собрались. Люди гуляли по центру небольшими компаниями по 3−5 человек. Как передает Intex-press со ссылкой на очевидцев, силовики задержали двух мужчин, которые делали заказ в фастфуде возле магазина «Весна». В автозак они шли в сопровождении сотрудников правоохранительных органов, держа в руках купленную еду. По какой причине их задержали — неизвестно.

Видео: Першы Рэгіён

В Жабинке воскресенье также прошло без марша. Однако 22 ноября кто-то запустил в пруд кораблик с бело-красно-белым флагом. Доставали «линкор» спасатели под наблюдением сотрудников милиции, пишет портал «Першы Рэгіён».

По данным брестского отделения лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», 22 ноября в Пинске возле местного ГОВД задержали 14 человек, которые пришли встречать освободившихся после ареста.

 
Теги: Брест
 
 
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