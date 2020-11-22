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В Бресте прошел марш микрорайона, а в Жабинке ловили бчб-кораблик. Хроника протестного воскресенья в регионе
22.11.2020 18:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте очередное протестное воскресенье прошло с цепями солидарности и маршем микрорайонов, в Барановичах силовики так и не дали людям собрать в колонну, а в Жабинке спасатели и милиция «эвакуировали» из пруда кораблик с бело-красно-белым флагом.
22 ноября центром протеста стала не улица Советская, где люди собирались почти каждое воскресенье, а микрорайоны. На Ковалевке люди прошли по Волгоградской с бело-красно-белыми флагами и плакатом «Калі не устанем, то ўсе сядзем», скандируя «Я выхожу».
Видео:
Колонна дошла до улицы Сябровской и выстроилась вдоль дороги. Люди постояли некоторое время и ушли. Позже цепь солидарности выстроилась на улице 28 Июля. Кроме того читатели заметили одиночный пикет с бело-красно-белым флагом на мосту по бульвару Шевченко.
Тем временем по Советской, которую патрулировали милиционеры, гуляли небольшие группы демонстрантов без символики и лозунгов. В колонну они так и не собрались.
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Елену Петровну неоднократно
В Барановичах демонстранты начали собираться в центре города около 12.00,
В колонну демонстранты не собрались. Люди гуляли по центру небольшими компаниями по 3−5 человек. Как передает Intex-press со ссылкой на очевидцев, силовики задержали двух мужчин, которые делали заказ в фастфуде возле магазина «Весна». В автозак они шли в сопровождении сотрудников правоохранительных органов, держа в руках купленную еду. По какой причине их задержали — неизвестно.
Видео:
В Жабинке воскресенье также прошло без марша. Однако 22 ноября кто-то запустил в пруд кораблик с бело-красно-белым флагом. Доставали «линкор» спасатели под наблюдением сотрудников милиции, пишет портал
По данным брестского отделения лишенного регистрации
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В Бресте прошел марш микрорайона, а в Жабинке ловили бчб-кораблик. Хроника протестного воскресенья в регионе
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