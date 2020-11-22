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Барсуков пообещал не омрачить Новый год в Минске

22.11.2020 21:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Помощник президента — инспектор по Минску Александр Барсуков пообещал сделать все возможное, чтобы не омрачить людям приближающийся праздник — Новый год. Об этом он сказал в эфире программы «Неделя» на канале СТВ.


— Ожидание праздника и есть праздник. Мы сделаем все возможное, чтобы не омрачить людям праздник. Порядок глава государства дал команду навести — он будет наведен, кому как бы этого не хотелось. Если кто-то этого не хочет — пожалуйста, ребята, успокойтесь. Все. Все прошло, призадумайтесь немножко. Это чревато последствиями, с огнем играете, — сказал Барсуков.

Он напомнил, что Александр Лукашенко «дал неделю на наведение порядка».

3 ноября генерал-лейтенант милиции Александр Барсуков был освобожден от должности заместителя министра внутренних дел — начальника милиции общественной безопасности. Он уволен со службы в органах внутренних дел в запас по возрасту с правом ношения формы и знаков различия. Ему также присвоен первый класс государственного служащего. Барсуков стал помощником президента по Минску.

 
Теги: Минск
 
 
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