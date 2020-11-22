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Барсуков пообещал не омрачить Новый год в Минске
22.11.2020 21:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Помощник президента — инспектор по Минску Александр Барсуков пообещал сделать все возможное, чтобы не омрачить людям приближающийся праздник — Новый год. Об этом он сказал в эфире программы «Неделя» на канале
— Ожидание праздника и есть праздник. Мы сделаем все возможное, чтобы не омрачить людям праздник. Порядок глава государства дал команду навести — он будет наведен, кому как бы этого не хотелось. Если кто-то этого не хочет — пожалуйста, ребята, успокойтесь. Все. Все прошло, призадумайтесь немножко. Это чревато последствиями, с огнем играете, — сказал Барсуков.
Он напомнил, что Александр Лукашенко «дал неделю на наведение порядка».
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