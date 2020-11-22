Барсуков: порядок в Минске будет наведен

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 ноя – Sputnik. Общественный порядок в Минске будет обязательно наведен, 1990-е годы в белорусскую столицу не вернутся, заявил в эфире телеканала СТВ помощник президента по столице Александр Барсуков.

"Люди начинают понимать: а дальше что? К чему мы придем?" – сказал он.

Говоря о протестах в стране, Барсуков вспомнил и "старые времена" –1990-е годы.

"Вы на улицу не выйдете вообще, будете бояться, короткими перебежками бегать. Вернуть 1990-е, эту вакханалию?" – задал вопрос помощник президента.

Молодому поколению белорусов, которое не застало тех времен, Барсуков предложил поговорить с родителями или поменьше сидеть в интернете, больше выходить на улицу и доверять своим глазам. По его словам, в городе тихо и спокойно.

"Тихо, спокойно. Да, где-то группа собралась, 700–800 человек, прошлись. И все. Так вот отойдите от этой улицы – тишина. Люди работают, предприятия работают, студенты учатся, на улице порядок", – сказал Барсуков.

Он также заверил, что если люди не понимают по-хорошему, "на то и власть, чтобы употребить власть", и пообещал, что сделает все возможное, чтобы новогодние праздники не были омрачены.

Напомним, на неделе президент Александр Лукашенко поставил задачу навести "образцовый порядок" в Минске. Власти уже утвердили дополнительные меры по обеспечению общественного порядка в столице и определили адреса "проблемных" дворов, а также конкретные действия по профилактике нарушений.