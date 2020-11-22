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Барсуков: порядок в Минске будет наведен
23.11.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 ноя – Sputnik. Общественный порядок в Минске будет обязательно наведен, 1990-е годы в белорусскую столицу не вернутся, заявил в эфире телеканала СТВ помощник президента по столице Александр Барсуков.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Люди начинают понимать: а дальше что? К чему мы придем?" – сказал он.
Говоря о протестах в стране, Барсуков вспомнил и "старые времена" –1990-е годы.
"Вы на улицу не выйдете вообще, будете бояться, короткими перебежками бегать. Вернуть 1990-е, эту вакханалию?" – задал вопрос помощник президента.
Молодому поколению белорусов, которое не застало тех времен, Барсуков предложил поговорить с родителями или поменьше сидеть в интернете, больше выходить на улицу и доверять своим глазам. По его словам, в городе тихо и спокойно.
"Тихо, спокойно. Да, где-то группа собралась, 700–800 человек, прошлись. И все. Так вот отойдите от этой улицы – тишина. Люди работают, предприятия работают, студенты учатся, на улице порядок", – сказал Барсуков.
Он также заверил, что если люди не понимают по-хорошему, "на то и власть, чтобы употребить власть", и пообещал, что сделает все возможное, чтобы новогодние праздники не были омрачены.
Напомним, на неделе президент Александр Лукашенко
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Помощник президента уверен, что людям надо меньше сидеть в интернете и больше выходить на улицу, чтобы увидеть все своими глазами.
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