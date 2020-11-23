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Тепло, как в начале ноября, но все время дождь. Погода в Витебске на неделе

23.11.2020 07:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На неделе будет довольно тепло — такая температура, отмечают синоптики, характерна для начала ноября. Но — ни дня без дождя.


Фото: ladyadvice.ru

В понедельник — до 6 градусов тепла, возможен дождь, ветрено.

Во вторник днем +3…5°С, утром — дождь и ветер, к обеду в прогнозе без осадков.

В среду потеплеет до +7, но весь день дождь.

В четверг и пятницу воздух прогреется до +4°С. Осадки — дождь и мокрый снег.

Хорошей вам недели, друзья!

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На неделе будет довольно тепло - такая температура, отмечают синоптики, характерна для начала ноября. Но - ни дня без дождя.
 
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