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Тепло, как в начале ноября, но все время дождь. Погода в Витебске на неделе
23.11.2020 07:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На неделе будет довольно тепло — такая температура,
В понедельник — до 6 градусов тепла, возможен дождь, ветрено.
Во вторник днем +3…5°С, утром — дождь и ветер, к обеду в прогнозе без осадков.
В среду потеплеет до +7, но весь день дождь.
В четверг и пятницу воздух прогреется до +4°С. Осадки — дождь и мокрый снег.
Хорошей вам недели, друзья!
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На неделе будет довольно тепло - такая температура, отмечают синоптики, характерна для начала ноября. Но - ни дня без дождя.
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