Немного потеплеет. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

В последнюю рабочую неделю осени потеплеет. Но комфортной эту погоду назвать будет сложно. Ветер, дожди и хмурое небо ждут нас в ближайшие дни, обещает pogoda.by.



Фото: Reuters

Столбик термометра поползет вверх уже в понедельник — ожидается +6 °C, но будет ветрено и пасмурно.

Во вторник и среду ожидается +6 °C и дожди.

В четверг — +4 °C, осадков не ожидается.

В пятницу — снова похолодает до +1 °C, возможен мокрый снег.

Хорошей недели, друзья!

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