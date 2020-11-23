|
Немного потеплеет. Погода в Гомеле на неделе
23.11.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В последнюю рабочую неделю осени потеплеет. Но комфортной эту погоду назвать будет сложно. Ветер, дожди и хмурое небо ждут нас в ближайшие дни,
Столбик термометра поползет вверх уже в понедельник — ожидается +6 °C, но будет ветрено и пасмурно.
Во вторник и среду ожидается +6 °C и дожди.
В четверг — +4 °C, осадков не ожидается.
В пятницу — снова похолодает до +1 °C, возможен мокрый снег.
Хорошей недели, друзья!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последнюю рабочую неделю осени потеплеет. Но комфортной эту погоду назвать будет сложно.
|
Архив (Новости Общества)