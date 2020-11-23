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Двор-колодец рядом с «Площадью перемен», музыкант и кот. Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю
23.11.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю. В сегодняшней подборке — двор-колодец рядом с «Площадью перемен», уличный музыкант и кот.
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Двор-колодец рядом с «Площадью перемен», музыкант и кот. Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю
Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю.
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