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В Бресте автовор забрался в тонированный бусик с ОМОНом
23.11.2020 10:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте 43-летний мужчина подозревается в краже, сообщает
Ранее судимый за кражи брестчанин вечером пошел по дворовым парковкам. Там он подходил к автомобилям и дергал за ручки дверей. Обнаружив незапертую BMW, он забрался в салон и достал очки, ФМ-модулятор, флэшку.
Затем мужчина продолжил обследовать транспорт на парковке. Внимание мужчины привлек микроавтобус. Он дернул за ручку, открыл пассажирскую дверь и обнаружил в салоне сотрудников ОМОНа. Силовикам подозреваемый сказал, что просто ошибся автомобилем. Его задержали и доставили в райотдел милиции. При себе у него обнаружили украденное. Вещи вернули хозяйке на следующий день.
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Силовикам подозреваемый сказал, что просто ошибся автомобилем.
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