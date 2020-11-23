В Бресте автовор забрался в тонированный бусик с ОМОНом

Источник материала: Tut.by

В Бресте 43-летний мужчина подозревается в краже, сообщает МВД .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Ранее судимый за кражи брестчанин вечером пошел по дворовым парковкам. Там он подходил к автомобилям и дергал за ручки дверей. Обнаружив незапертую BMW, он забрался в салон и достал очки, ФМ-модулятор, флэшку.

Затем мужчина продолжил обследовать транспорт на парковке. Внимание мужчины привлек микроавтобус. Он дернул за ручку, открыл пассажирскую дверь и обнаружил в салоне сотрудников ОМОНа. Силовикам подозреваемый сказал, что просто ошибся автомобилем. Его задержали и доставили в райотдел милиции. При себе у него обнаружили украденное. Вещи вернули хозяйке на следующий день.