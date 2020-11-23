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Похолодание и сильный ветер. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе

23.11.2020 10:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Бресте будет ветреной и прохладной. Возможны кратковременные дожди.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В понедельник будет облачно. Во второй половине дня ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 12 м/с, сообщает pogoda.by. Воздух прогреется до +6 °С.

Во вторник небо будет затянуто тучами. Утром и днем обещают сильный ветер порывами до 13 м/с. Столбик термометра поднимется до +7 °С.

Среда будет облачной и без осадков. Температура воздуха составит +6 °С.

В четверг ночью обещают туман. Днем будет без осадков. Во второй половине дня будет шесть градусов тепла.

В пятницу будет сплошная облачность. Утром и днем возможны дожди. Вероятность осадков 60%, сообщает AccuWeather.

Хорошей рабочей недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

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Теги: Брест
 
 
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