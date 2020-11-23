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Похолодание и сильный ветер. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе
23.11.2020 10:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новая рабочая неделя в Бресте будет ветреной и прохладной. Возможны кратковременные дожди.
В понедельник будет облачно. Во второй половине дня ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 12 м/с, сообщает
Во вторник небо будет затянуто тучами. Утром и днем обещают сильный ветер порывами до 13 м/с. Столбик термометра поднимется до +7 °С.
Среда будет облачной и без осадков. Температура воздуха составит +6 °С.
В четверг ночью обещают туман. Днем будет без осадков. Во второй половине дня будет шесть градусов тепла.
В пятницу будет сплошная облачность. Утром и днем возможны дожди. Вероятность осадков 60%, сообщает
Хорошей рабочей недели, друзья!
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В пятницу возможны кратковременные дожди.
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