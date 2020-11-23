Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя - Sputnik. Согласно новому постановлению от 19 ноября 2020 года №665, Совет Министров Республики Беларусь признает утратившими силу некоторые документы. Это сделано в целях упорядочения деятельности отдельных средств массовой информации, рассказали Sputnik в пресс-службе правительства.

Постановление опубликовано на сайте Национального правового интернет-портала 21 ноября. С этого дня Совмин перестает курировать газеты "Знамя юности" и "Белорусскую ниву" ("Сельскую газету"), которые входят в издательский дом "Беларусь сегодня". Правительство также теперь не будет являться учредителем журналов "Алеся" и "Вожык" – старейшего белорусского ежемесячника сатиры и юмора (издается с 1941 года).

При этом Совет Министров останется одним из учредителей издания "Рэспубліка" и белорусскоязычной газеты "Звязда".

Последует

Читайте также: