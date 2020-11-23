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Совмин больше не будет курировать "Вожык" и "Алесю"

23.11.2020 10:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя - Sputnik. Согласно новому постановлению от 19 ноября 2020 года №665, Совет Министров Республики Беларусь признает утратившими силу некоторые документы. Это сделано в целях упорядочения деятельности отдельных средств массовой информации, рассказали Sputnik в пресс-службе правительства.

© Pixabay
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Постановление опубликовано на сайте Национального правового интернет-портала 21 ноября. С этого дня Совмин перестает курировать газеты "Знамя юности" и "Белорусскую ниву" ("Сельскую газету"),  которые входят в издательский дом "Беларусь сегодня". Правительство также теперь не будет являться учредителем журналов "Алеся" и "Вожык" – старейшего белорусского ежемесячника сатиры и юмора (издается с 1941 года).

При этом Совет Министров останется одним из учредителей издания "Рэспубліка" и белорусскоязычной газеты "Звязда".

Последует

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Теги: Минск
 
 
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При этом правительство останется одним из учредителей некоторых отечественных изданий. Среди них – "Звязда" и "Рэспубліка".
 
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