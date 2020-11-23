Двое жителей Брестского района уговаривали пограничника за взятку помочь им с контрабандой сигарет

Источник материала: Tut.by

Двое жителей Брестского района предложили пограничнику взятку за помощь в контрабанде сигарет, сообщает Генпрокуратура .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

27-летний житель Брестского района через знакомого 22-летнего односельчанина 14 мая передал взятку старшему инспектору пограничной заставы «Томашовка». Деньги предназначались за помощь в контрабанде сигарет. Инспектор должен был сообщать обвиняемым о времени и месте для перемещения товара вне пунктов пропуска.

Пограничник о поступившем предложении сообщил начальству. Далее операция проходила под контролем оперативников. При передаче денег один из обвиняемых был задержан.

Одного сельчанина суд признал виновным в передаче взятки и назначил ему 2,5 года лишения свободы. По амнистии ему на год сократили срок.

Второй обвиняемый за соучастие в даче взятки получил 2 года лишения свободы условно. Его также обязали возместить уголовно-правовую компенсацию в размере 50 базовых величин (1350 рублей).

Приговор вступил в законную силу.