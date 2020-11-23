В Витебске с крыши многоэтажки свесили БЧБ-флаг длиной в шесть этажей

Источник материала: Tut.by

Вечером 22 ноября в Витебске на 9-этажном доме на улице Чкалова возле бывшего кинотеатра «Бригантина» вывесили огромный бело-красно-белый флаг. Фото и видео появились во многих городских телеграм-каналах и пабликах.

Бело-красно-белое полотнище горожане спустили с крыши девятиэтажки. При этом люди скандировали: «Жыве Беларусь!»

Флаг имеет длину шести этажей дома.

Видео: телеграм-канал «Витебск невероятный»

Напомним, в начале ноября в Витебске на 22-м этаже повесили БЧБ-полосы — получился флаг длиной в 8 этажей.