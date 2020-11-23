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В Витебске с крыши многоэтажки свесили БЧБ-флаг длиной в шесть этажей
23.11.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 22 ноября в Витебске на 9-этажном доме на улице Чкалова возле бывшего кинотеатра «Бригантина» вывесили огромный бело-красно-белый флаг. Фото и видео появились во многих городских телеграм-каналах и пабликах.
Бело-красно-белое полотнище горожане спустили с крыши девятиэтажки. При этом люди скандировали: «Жыве Беларусь!»
Флаг имеет длину шести этажей дома.
Видео: телеграм-канал «Витебск невероятный»
Напомним, в начале ноября в Витебске на 22-м этаже
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Вечером 22 ноября в Витебске на 9-этажном доме на улице Чкалова возле бывшего кинотеатра «Бригантина» вывесили огромный бело-красно-белый флаг.
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