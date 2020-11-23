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В Витебске с крыши многоэтажки свесили БЧБ-флаг длиной в шесть этажей

23.11.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 22 ноября в Витебске на 9-этажном доме на улице Чкалова возле бывшего кинотеатра «Бригантина» вывесили огромный бело-красно-белый флаг. Фото и видео появились во многих городских телеграм-каналах и пабликах.


Фото: телеграм-канал «Витебск невероятный»

Бело-красно-белое полотнище горожане спустили с крыши девятиэтажки. При этом люди скандировали: «Жыве Беларусь!»

Флаг имеет длину шести этажей дома.

Видео: телеграм-канал «Витебск невероятный»

Открыть/скачать оригинал видео (4.58 МБ)

Напомним, в начале ноября в Витебске на 22-м этаже повесили БЧБ-полосы — получился флаг длиной в 8 этажей.

 
Теги: Витебск
 
 
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Вечером 22 ноября в Витебске на 9-этажном доме на улице Чкалова возле бывшего кинотеатра «Бригантина» вывесили огромный бело-красно-белый флаг.
 
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