Потепление и дожди. Погода в Могилеве на неделю

Источник материала: Tut.by

Последняя неделя ноября в Могилеве будет теплой, но дождливой. А еще — серой: солнца нам не обещают. По предварительным данным pogoda.by , в пятницу похолодает, ожидается мокрый снег, а в выходные вернется мороз.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 23 ноября, будет до +6 °С, ветрено, вечером возможен дождь. Ветер будет порывистым.

Во вторник зарядят дожди, будет по-прежнему ветрено. Температура воздуха останется примерно такой же: +2…5 °С.

В среду, 25 ноября, ветер утихнет, но будет все так же дождливо. Станет теплее — ожидается до +7 °С.

В четверг дождь прогнозируют только утром, затем просто будет серо. И начнется похолодание: столбик термометра упадет с +7 °С до нуля.

В пятницу, 27 ноября, прогнозируют мокрый снег и 0…+2 °С.

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